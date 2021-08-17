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Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане

Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021

Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане

Вашингтон допустил "ошеломляющие" ошибки при реконструкции государственности Афганистана. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на отчет генерального инспектора... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T19:11

2021-08-17T19:11

2021-08-17T20:51

в мире

сша

талибан

афганистан

министерство обороны сша

аль-каида

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вашингтон допустил "ошеломляющие" ошибки при реконструкции государственности Афганистана. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на отчет генерального инспектора США по восстановлению республики Джона Сопко.За 20 лет пребывания в регионе Штаты потратили около триллиона долларов на войну и на строительство нового афганского государства, говорится в статье. Потери западной коалиции были не только финансовыми: с 2001 года в конфликте с боевиками погибли 2444 американских военных, 1144 союзника, не менее 66 тысяч местных солдат и 48 тысяч гражданских.Задачи США в Афганистане менялись со временем, но можно выделить самые важные: необходимо было нанести поражение "Аль-Каиде"*, победить "Талибан"*, убедиться, что в республике не утвердятся другие террористические группировки, а затем помочь Кабулу в формировании нового правительства. Последний пункт оказался чересчур сложным, а Вашингтон допустил на этом пути слишком много ошибок. Правительство США недооценило масштабы работ, которые нужно проделать для строительства государственности, подчеркивается в отчете.По мнению Джона Сопко, Соединенные Штаты не смогли понять "социальный ландшафт" Афганистана. Например, Пентагон мог снабжать оборудованием определенные подразделения в составе армии этой страны без учета этнических особенностей отрядов. Это создавало впечатление, что Вашингтон предвзято относится к одним национальным группам и отдает предпочтение другим.Кроме того, американцы не осознали масштабы коррупции, царящей в Кабуле. По словам Сопко, афганские элиты пользовались щедростью США и обогащались, усугубляя существующее в стране неравенство и тем самым подрывая легитимность властей.Ситуация в республике в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" на крупные города страны, которое произошло на фоне вывода армии США. В воскресенье стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы и без боев вошли в столицу государства — Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210816/unizhenie-1745956645.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, аль-каида