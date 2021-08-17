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Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане
Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане
Вашингтон допустил "ошеломляющие" ошибки при реконструкции государственности Афганистана. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на отчет генерального инспектора... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T19:11
2021-08-17T20:51
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
аль-каида
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вашингтон допустил "ошеломляющие" ошибки при реконструкции государственности Афганистана. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на отчет генерального инспектора США по восстановлению республики Джона Сопко.За 20 лет пребывания в регионе Штаты потратили около триллиона долларов на войну и на строительство нового афганского государства, говорится в статье. Потери западной коалиции были не только финансовыми: с 2001 года в конфликте с боевиками погибли 2444 американских военных, 1144 союзника, не менее 66 тысяч местных солдат и 48 тысяч гражданских.Задачи США в Афганистане менялись со временем, но можно выделить самые важные: необходимо было нанести поражение "Аль-Каиде"*, победить "Талибан"*, убедиться, что в республике не утвердятся другие террористические группировки, а затем помочь Кабулу в формировании нового правительства. Последний пункт оказался чересчур сложным, а Вашингтон допустил на этом пути слишком много ошибок. Правительство США недооценило масштабы работ, которые нужно проделать для строительства государственности, подчеркивается в отчете.По мнению Джона Сопко, Соединенные Штаты не смогли понять "социальный ландшафт" Афганистана. Например, Пентагон мог снабжать оборудованием определенные подразделения в составе армии этой страны без учета этнических особенностей отрядов. Это создавало впечатление, что Вашингтон предвзято относится к одним национальным группам и отдает предпочтение другим.Кроме того, американцы не осознали масштабы коррупции, царящей в Кабуле. По словам Сопко, афганские элиты пользовались щедростью США и обогащались, усугубляя существующее в стране неравенство и тем самым подрывая легитимность властей.Ситуация в республике в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" на крупные города страны, которое произошло на фоне вывода армии США. В воскресенье стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы и без боев вошли в столицу государства — Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно.*Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, аль-каида
19:11 17.08.2021 (обновлено: 20:51 17.08.2021)
 
Стало известно об "ошеломляющих" провалах США в Афганистане

В США опубликовали отчет об "ошеломляющих" провалах в Афганистане

© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вашингтон допустил "ошеломляющие" ошибки при реконструкции государственности Афганистана. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на отчет генерального инспектора США по восстановлению республики Джона Сопко.
За 20 лет пребывания в регионе Штаты потратили около триллиона долларов на войну и на строительство нового афганского государства, говорится в статье. Потери западной коалиции были не только финансовыми: с 2001 года в конфликте с боевиками погибли 2444 американских военных, 1144 союзника, не менее 66 тысяч местных солдат и 48 тысяч гражданских.
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Задачи США в Афганистане менялись со временем, но можно выделить самые важные: необходимо было нанести поражение "Аль-Каиде"*, победить "Талибан"*, убедиться, что в республике не утвердятся другие террористические группировки, а затем помочь Кабулу в формировании нового правительства. Последний пункт оказался чересчур сложным, а Вашингтон допустил на этом пути слишком много ошибок. Правительство США недооценило масштабы работ, которые нужно проделать для строительства государственности, подчеркивается в отчете.
По мнению Джона Сопко, Соединенные Штаты не смогли понять "социальный ландшафт" Афганистана. Например, Пентагон мог снабжать оборудованием определенные подразделения в составе армии этой страны без учета этнических особенностей отрядов. Это создавало впечатление, что Вашингтон предвзято относится к одним национальным группам и отдает предпочтение другим.
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Кроме того, американцы не осознали масштабы коррупции, царящей в Кабуле. По словам Сопко, афганские элиты пользовались щедростью США и обогащались, усугубляя существующее в стране неравенство и тем самым подрывая легитимность властей.
"Уму непостижимо то, сколько мы потратили в Афганистане и что мы в итоге получили", — сказал бывший высокопоставленный американский военный.
Ситуация в республике в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" на крупные города страны, которое произошло на фоне вывода армии США. В воскресенье стало известно, что боевики взяли под контроль все погранпереходы и без боев вошли в столицу государства — Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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В миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШААль-Каида
 
 
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