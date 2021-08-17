https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html

Онищенко рассказал, как совместить прививки от COVID-19 и гриппа

Онищенко рассказал, как совместить прививки от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 17.08.2021

Онищенко рассказал, как совместить прививки от COVID-19 и гриппа

Осенью в России традиционно проходит вакцинация от гриппа. В этом году она накладывается на прививочную кампанию против COVID-19. Об особенностях прививочной... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:00

2021-08-17T00:00

2021-08-17T00:00

наука

грипп

прививки

геннадий онищенко

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Осенью в России традиционно проходит вакцинация от гриппа. В этом году она накладывается на прививочную кампанию против COVID-19. Об особенностях прививочной кампании 2021 года РИА Новости рассказал бывший Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.В 2020 году от гриппа вакцинировались около 79 миллионов человек, что составляет более 53 процентов населения России. В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов", согласно которому предполагается в этом году привить от гриппа не менее 60 процентов населения России и не менее 75 процентов лиц, относящихся к группам риска.В этом же постановлении говорится, что интервал между прививками против гриппа и прививками против других инфекций, включая COVID-19, должен составлять не менее одного месяца."У нас наслоились две очень ответственные прививочные кампании, — говорит Геннадий Онищенко. — Со следующей недели надо начинать вакцинацию от гриппа и привить не менее 70, а лучше — 80 миллионов человек. Ситуация усугубляется требованием жесткого соблюдения перерыва между аппликациями. В других случаях мы допускаем одновременное введение двух вакцин, у нас есть практика одновременного введения детям поливакцин в один день. Но на вакцины против коронавируса, учитывая их новизну и неопределенность многих вопросов, это не распространяется. Такое решение не может быть принято, потому что пока нет никаких объективных результатов исследований на этот счет".Тем не менее, по мнению академика, есть пути, позволяющие эффективно провести параллельно две кампании по вакцинации: "Прививать от гриппа нужно прежде всего тех, кто уже переболел ковидом, и тех, кто завершил полный курс вакцинации против COVID-19 месяц и более назад. Таких людей около 30 миллионов. Плюс школьники, которые все подлежат вакцинации против гриппа. Это еще 16 миллионов. Если мы сейчас изберем такую тактику и привьем против гриппа переболевших коронавирусом, привитых от него, а также школьников, мы закроем примерно половину программы".При этом, считает Геннадий Онищенко, очень важно не снижать темпы прививочной кампании против коронавируса: "Надо сделать ее еще более интенсивной, полностью охватить тех, кому эта прививка обязательна, и представителей групп риска — пожилых людей и так далее. И тогда, на втором этапе, в октябре-ноябре, мы сможем привить от гриппа вторую половину".Сейчас самое главное, уверен академик Онищенко, это слаженность и системность в действиях профильных ведомств и региональных властей: "Минздраву и Роспотребнадзору нужно разработать схемы, дать четкие установки и действовать в рамках рекомендаций. А в регионах должны сформулировать очередность и логистику двух кампаний. Сегодня для нас это испытание на организационную состоятельность".

https://ria.ru/20210803/vaktsinatsiya-1744210457.html

https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, прививки, геннадий онищенко, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии