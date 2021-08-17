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Альфа-банк в I полугодии получил рекордные $905 млн чистой прибыли по МСФО
Альфа-банк в I полугодии получил рекордные $905 млн чистой прибыли по МСФО - РИА Новости, 17.08.2021
Альфа-банк в I полугодии получил рекордные $905 млн чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:48
2021-08-17T17:48
2021-08-17T17:48
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила рекордные 905 миллионов долларов, следует из отчета кредитной организации."Альфа-банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 905 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года составил 53% (в рублевом эквиваленте - 63,7%)", - сказано в сообщении.Кредитный портфель до вычета резервов за полугодие увеличился на 10,2% - до 47,1 миллиарда долларов с 42,7 миллиарда долларов в конце 2020 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,1% до 32,3 миллиарда долларов. Розничный кредитный портфель увеличился на 26,4% и составил 14,8 миллиарда долларов.По его мнению, чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО по итогам 2021 года может достичь рекордных 1,3-1,5 миллиардов долларов.Чухлов добавил, что кредитная организация сфокусирована на построении "финансового суперсервиса".
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новости компаний - экономика, альфа-банк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк
" по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила рекордные 905 миллионов долларов, следует из отчета кредитной организации.
"Альфа-банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 905 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года составил 53% (в рублевом эквиваленте - 63,7%)", - сказано в сообщении.
Кредитный портфель до вычета резервов за полугодие увеличился на 10,2% - до 47,1 миллиарда долларов с 42,7 миллиарда долларов в конце 2020 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,1% до 32,3 миллиарда долларов. Розничный кредитный портфель увеличился на 26,4% и составил 14,8 миллиарда долларов.
"Результаты этого периода сильные по всем направлениям: почти 1 миллиардов чистой прибыли за полгода, рекордная рентабельность капитала. Капитал Группы приблизился к отметке в 10 миллиардов долларов. Мы занимаем третье место в России на рынке розничного кредитования, третье по объему привлечения средств физлиц. Ипотечный портфель вырос в полтора раза", - прокомментировал главный финансовый директор, заместитель председателя правления кредитной организации Алексей Чухлов во время телефонной конференции.
По его мнению, чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО по итогам 2021 года может достичь рекордных 1,3-1,5 миллиардов долларов.
"Второе полугодие должно быть более скромным, чем первое… Считаем, что где-то не только превзойдем миллиард, но и покажем рекордный уровень прибыли по этому году, возможно в районе 1,3-1,5 миллиардов долларов в зависимости от того, какая конъюнктура у нас будет во втором полугодии", - сказал он.
Чухлов добавил, что кредитная организация сфокусирована на построении "финансового суперсервиса".
"Инвестиции в цифровизацию, масштабирование Phygital-сети, продуманные точечные партнерства позволяют нам давать клиенту качественно новый уровень удобства во всех точках контакта с банком. При этом мы по-прежнему растем из прибыли, без раздувания расходов. А операционные расходы полностью покрываются комиссионными доходами, что придает банку дополнительную устойчивость и стабильность", — пояснил он.