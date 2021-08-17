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Альфа-банк в I полугодии получил рекордные $905 млн чистой прибыли по МСФО

Альфа-банк в I полугодии получил рекордные $905 млн чистой прибыли по МСФО - РИА Новости, 17.08.2021

Альфа-банк в I полугодии получил рекордные $905 млн чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:48

2021-08-17T17:48

2021-08-17T17:48

новости компаний - экономика

альфа-банк

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила рекордные 905 миллионов долларов, следует из отчета кредитной организации."Альфа-банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 905 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года составил 53% (в рублевом эквиваленте - 63,7%)", - сказано в сообщении.Кредитный портфель до вычета резервов за полугодие увеличился на 10,2% - до 47,1 миллиарда долларов с 42,7 миллиарда долларов в конце 2020 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,1% до 32,3 миллиарда долларов. Розничный кредитный портфель увеличился на 26,4% и составил 14,8 миллиарда долларов.По его мнению, чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО по итогам 2021 года может достичь рекордных 1,3-1,5 миллиардов долларов.Чухлов добавил, что кредитная организация сфокусирована на построении "финансового суперсервиса".

https://ria.ru/20210715/bumaga-1741426215.html

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новости компаний - экономика, альфа-банк