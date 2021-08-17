Талибы рассказали о новом афганском правительстве
Представитель "Талибана"* Муджахид: в афганском правительстве будут представлены все слои населения
© AP Photo / Rahmat GulПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) намерено включить в будущее афганское правительство представителей всех фракций и слоев населения страны, заявил представитель движения Забихулла Муджахид.
"Они буду решать, какие законы представить народу, этим займется будущее правительство при участии всего народа… мы сейчас на самом деле работаем над формированием правительства, хочу вас заверить", - добавил он.
"Движение "Талибан"* ценит роль женщин в обществе и верит, что они сыграют свою роль в строительстве страны", - сообщил спикер движения на пресс-конференции в Кабуле, которую транслировали спутниковые телеканалы.
Представитель талибов также заявил, что афганский народ с приходом к власти "Талибан"* "увидит позитивные изменения в своей повседневной жизни".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России