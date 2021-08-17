https://ria.ru/20210817/pravitelstvo-1746138487.html

Талибы рассказали о новом афганском правительстве

Талибы рассказали о новом афганском правительстве - РИА Новости, 17.08.2021

Талибы рассказали о новом афганском правительстве

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) намерено включить в будущее афганское правительство представителей всех фракций и слоев... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T19:33

2021-08-17T19:33

2021-08-17T19:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) намерено включить в будущее афганское правительство представителей всех фракций и слоев населения страны, заявил представитель движения Забихулла Муджахид."Они буду решать, какие законы представить народу, этим займется будущее правительство при участии всего народа… мы сейчас на самом деле работаем над формированием правительства, хочу вас заверить", - добавил он."Движение "Талибан"* ценит роль женщин в обществе и верит, что они сыграют свою роль в строительстве страны", - сообщил спикер движения на пресс-конференции в Кабуле, которую транслировали спутниковые телеканалы.Представитель талибов также заявил, что афганский народ с приходом к власти "Талибан"* "увидит позитивные изменения в своей повседневной жизни".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/salekh-1746115232.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан