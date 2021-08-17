https://ria.ru/20210817/potok-1746076694.html

Лавров раскритиковал действия ЕК в отношении "Северного потока — 2"

Лавров раскритиковал действия ЕК в отношении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров раскритиковал действия ЕК в отношении "Северного потока — 2"

Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", но юридическая правда на стороне Москвы, Россия будет ее отстаивать,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:37

2021-08-17T13:37

2021-08-17T16:20

в мире

еврокомиссия

сергей лавров

северный поток — 2

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", но юридическая правда на стороне Москвы, Россия будет ее отстаивать, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Хотя попытки такие (подорвать завершение. — Прим. ред.) будут. Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно", — сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.Он напомнил, что, несмотря на юристов ЕК, Еврокомиссия задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2"."Такие попытки (подорвать. — Прим. ред.) мы вполне предвидим. Но еще раз повторю, за нами не просто решение двух стран — России, Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, — но за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать", — подчеркнул глава МИД России."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

https://ria.ru/20210817/potok-1746075852.html

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в мире, еврокомиссия, сергей лавров, северный поток — 2