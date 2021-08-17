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"Талибан"* запретил бойцам заходить в пустые здания посольств

"Талибан"* запретил бойцам заходить в пустые здания посольств - РИА Новости, 17.08.2021

"Талибан"* запретил бойцам заходить в пустые здания посольств

Руководство движения "Талибан"* запретило своим бойцам занимать пустые здания посольств в Афганистане и останавливать посольские автомобили, сообщают СМИ. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:42

2021-08-17T12:42

2021-08-17T12:42

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

талибан

афганистан

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Руководство движения "Талибан"* запретило своим бойцам занимать пустые здания посольств в Афганистане и останавливать посольские автомобили, сообщают СМИ."Членам "Талибана"* поручено на всех уровнях гарантировать наше уважение присутствию любой страны в Афганистане", - заявил высокопоставленный член движения, чьи слова приводит агентство Рейтер.Ранее "Талибан"* заверил, что всем дипломатическим представительствам и иностранным гражданам в Кабуле якобы не грозит никакая опасность.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745882937.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия