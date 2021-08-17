https://ria.ru/20210817/politseyskiy-1746062881.html

В Подмосковье полицейский случайно подстрелил коллегу из "пневмата"

В Подмосковье полицейский случайно подстрелил коллегу из "пневмата" - РИА Новости, 17.08.2021

В Подмосковье полицейский случайно подстрелил коллегу из "пневмата"

Подмосковный полицейский, проводя обыск в столичной квартире, случайно выстрелил в свою коллегу из найденного там пневматического пистолета, женщина не получила РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:29

2021-08-17T12:29

2021-08-17T12:29

происшествия

власиха

гумвд

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подмосковный полицейский, проводя обыск в столичной квартире, случайно выстрелил в свою коллегу из найденного там пневматического пистолета, женщина не получила серьезных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного ГУМВД.В дежурную часть МУ МВД РФ Власиха поступило сообщение из больницы об обращении к ним сотрудницы полиции, получившей повреждения из-за неосторожного обращения с пневматическим пистолетом."Установлено, что… в ходе обыска в одной из квартир по улице Дубинская в рамках возбужденного уголовного дела полицейские обнаружили пневматический пистолет. Один из сотрудников, пытаясь его разрядить, произвел выстрел, в результате чего пострадала правоохранительница", - сказали в пресс-службе.Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ей назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20210810/redkin-1745156243.html

власиха

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2021

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происшествия, власиха, гумвд