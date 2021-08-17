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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в двух регионах
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в двух регионах - РИА Новости, 17.08.2021
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в двух регионах
Сильный ливень и ветер, а также град и гроза прогнозируются во второй половине дня во вторник и в ночь на 18 августа в Ленинградской и Псковской областях,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:25
2021-08-17T17:36
общество
псковская область
ленинградская область
гидрометцентр
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный ливень и ветер, а также град и гроза прогнозируются во второй половине дня во вторник и в ночь на 18 августа в Ленинградской и Псковской областях, сообщает Гидрометцентр России."Во второй половине дня 17 августа с сохранением ночью 18 августа в Псковской области и на западе Ленинградской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-24 м/с", - говорится в предупреждении.
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общество, псковская область, ленинградская область, гидрометцентр, россия
14:25 17.08.2021 (обновлено: 17:36 17.08.2021)
 
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в двух регионах

Гидрометцентр России: ливень, ветер, град и гроза ожидаются в Ленинградской и Псковской областях

© Фото : Ирина ТретьякГроза в Ленинградской области
Гроза в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : Ирина Третьяк
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный ливень и ветер, а также град и гроза прогнозируются во второй половине дня во вторник и в ночь на 18 августа в Ленинградской и Псковской областях, сообщает Гидрометцентр России.
"Во второй половине дня 17 августа с сохранением ночью 18 августа в Псковской области и на западе Ленинградской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-24 м/с", - говорится в предупреждении.
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