https://ria.ru/20210817/pogoda-1746117223.html

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в двух регионах

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в двух регионах - РИА Новости, 17.08.2021

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в двух регионах

Сильный ливень и ветер, а также град и гроза прогнозируются во второй половине дня во вторник и в ночь на 18 августа в Ленинградской и Псковской областях,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:25

2021-08-17T14:25

2021-08-17T17:36

общество

псковская область

ленинградская область

гидрометцентр

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный ливень и ветер, а также град и гроза прогнозируются во второй половине дня во вторник и в ночь на 18 августа в Ленинградской и Псковской областях, сообщает Гидрометцентр России."Во второй половине дня 17 августа с сохранением ночью 18 августа в Псковской области и на западе Ленинградской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-24 м/с", - говорится в предупреждении.

https://ria.ru/20210817/zhara-1746085409.html

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общество, псковская область, ленинградская область, гидрометцентр, россия