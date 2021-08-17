https://ria.ru/20210817/podrobnosti-1746063558.html

Источник раскрыл подробности крушения Ил-112В

Источник раскрыл подробности крушения Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

Источник раскрыл подробности крушения Ил-112В

Опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в районе села Никольское во время перелёта с аэродрома Кубинки в Жуковский,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:31

2021-08-17T12:31

2021-08-17T14:34

происшествия

раменское

крушение ил-112в в подмосковье

кубинка

жуковский

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ан-26

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в районе села Никольское во время перелёта с аэродрома Кубинки в Жуковский, сообщили журналистам в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."В 11.18 при выполнении испытательного полёта во время перелёта с аэродрома "Кубинка" в Жуковский в лесополосе в районе н.п. Никольское произошло крушение лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В", - сказали в корпорации.Эту же информацию РИА Новости озвучил источник в авиастроительной отрасли, отметив, что борт следовал из Кубинки на экспериментальный аэродром "Раменское" Летно-исследовательского института им. Громова (г. Жуковский).Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.На прошлой неделе ОАК сообщила, что первый опытный образец лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В совершил перелет из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в военно-техническом форуме "Армия-2021".Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html

https://ria.ru/20210817/katastrofa-1746065132.html

раменское

кубинка

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, раменское, крушение ил-112в в подмосковье, кубинка, жуковский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ан-26, юрий борисов (вице-премьер), ил-112