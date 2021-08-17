12:31 17.08.2021 (обновлено: 14:34 17.08.2021)
Источник раскрыл подробности крушения Ил-112В
Источник: Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе Никольского
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в районе села Никольское во время перелёта с аэродрома Кубинки в Жуковский, сообщили журналистам в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"В 11.18 при выполнении испытательного полёта во время перелёта с аэродрома "Кубинка" в Жуковский в лесополосе в районе н.п. Никольское произошло крушение лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В", - сказали в корпорации.
Эту же информацию РИА Новости озвучил источник в авиастроительной отрасли, отметив, что борт следовал из Кубинки на экспериментальный аэродром "Раменское" Летно-исследовательского института им. Громова (г. Жуковский).
Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.
На прошлой неделе ОАК сообщила, что первый опытный образец лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В совершил перелет из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в военно-техническом форуме "Армия-2021".
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.