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Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе

Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе - РИА Новости, 17.08.2021

Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе

Туроператоры рассказали, где в конце августа можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:59

2021-08-17T10:59

2021-08-17T10:59

туризм

анапа

греция

марокко

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в конце августа можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 16 по 20 августа. Перелет, проживание и питание включены.Во второй половине августа на черноморских пляжных направлениях Краснодарского края минимальные цены на пакетные туры немного выросли — примерно на 14 процентов (три-четыре тысячи рублей). Самый бюджетные отпуск можно провести в Сочи и Анапе, заплатив около 36 тысяч рублей.При этом отдых в Крыму, где у гостей не требуют подтвердить ковидный статус документами, резко подорожал. Траты возросли сразу на 16 тысяч рублей, то есть на 46 процентов. Минимальная стоимость каникул в конце лета — от 52 тысяч рублей.Выше крымских минимальные цены в Калининградской области. Расходы на него составят не менее 59 тысяч рублей, что дороже, чем самый бюджетный вариант отдыха в Турции (55 тысяч рублей с питанием "все включено"). В начале месяца отпуск в соседней стране можно было провести, заплатив на девять процентов меньше.Цены на путевки в Абхазию по сравнению с началом месяца выросли на четверть — с 39 до 49 тысяч рублей.Стоимость отдыха в ОАЭ за две недели снизилась на 1,5 процента — до 76 тысяч рублей. За путевку в Болгарию и Марокко придется отдать как минимум 84 и 87 тысяч рублей соответственно.Египет, на красноморские курорты которого 9 августы было открыто чартерное авиасообщение, стоит дороже — от 91 тысячи рублей. Отдых аналогичного уровня в Турции по системе "все включено" сейчас на 65 процентов дешевле, отмечают эксперты АТОР.Тур в Албанию, Хорватию и Грецию стоит от 123 до 134 тысяч рублей. Причем в августе расходы на отдых в первой выросли на 15 процентов, а в последней – сразу на четверть. Путевки на Кипр за пару недель подорожали на 72 процента, до 177 тысяч рублей, что дороже бюджетных туров на Кубу (142 тысячи рублей) и Мальдивы (153 тысячи рублей), отмечают участники рынка.Самые дорогие направления для пляжного отдыха в конце августа — Доминикана, Мексика и Сейшелы. Для покупки путевки туда нужно приготовить от 226 до 267 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html

https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html

https://ria.ru/20210814/kuba-1745024131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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