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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210817/plyazhi-1746005502.html
Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе
Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе - РИА Новости, 17.08.2021
Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе
Туроператоры рассказали, где в конце августа можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:59
2021-08-17T10:59
туризм
анапа
греция
марокко
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в конце августа можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 16 по 20 августа. Перелет, проживание и питание включены.Во второй половине августа на черноморских пляжных направлениях Краснодарского края минимальные цены на пакетные туры немного выросли — примерно на 14 процентов (три-четыре тысячи рублей). Самый бюджетные отпуск можно провести в Сочи и Анапе, заплатив около 36 тысяч рублей.При этом отдых в Крыму, где у гостей не требуют подтвердить ковидный статус документами, резко подорожал. Траты возросли сразу на 16 тысяч рублей, то есть на 46 процентов. Минимальная стоимость каникул в конце лета — от 52 тысяч рублей.Выше крымских минимальные цены в Калининградской области. Расходы на него составят не менее 59 тысяч рублей, что дороже, чем самый бюджетный вариант отдыха в Турции (55 тысяч рублей с питанием "все включено"). В начале месяца отпуск в соседней стране можно было провести, заплатив на девять процентов меньше.Цены на путевки в Абхазию по сравнению с началом месяца выросли на четверть — с 39 до 49 тысяч рублей.Стоимость отдыха в ОАЭ за две недели снизилась на 1,5 процента — до 76 тысяч рублей. За путевку в Болгарию и Марокко придется отдать как минимум 84 и 87 тысяч рублей соответственно.Египет, на красноморские курорты которого 9 августы было открыто чартерное авиасообщение, стоит дороже — от 91 тысячи рублей. Отдых аналогичного уровня в Турции по системе "все включено" сейчас на 65 процентов дешевле, отмечают эксперты АТОР.Тур в Албанию, Хорватию и Грецию стоит от 123 до 134 тысяч рублей. Причем в августе расходы на отдых в первой выросли на 15 процентов, а в последней – сразу на четверть. Путевки на Кипр за пару недель подорожали на 72 процента, до 177 тысяч рублей, что дороже бюджетных туров на Кубу (142 тысячи рублей) и Мальдивы (153 тысячи рублей), отмечают участники рынка.Самые дорогие направления для пляжного отдыха в конце августа — Доминикана, Мексика и Сейшелы. Для покупки путевки туда нужно приготовить от 226 до 267 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
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анапа, греция, марокко, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых в россии 2021 летом, египет, мальдивы, мексика, республика крым, турция, сейшельские острова, сочи, доминикана, абхазия, кипр, болгария, хорватия, калининградская область, куба, албания, москва, отдых, цены, пляжи, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
10:59 17.08.2021
 

Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Мальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, где в конце августа можно наиболее бюджетно отдохнуть на морском побережье, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на десять дней с вылетом из Москвы в период с 16 по 20 августа. Перелет, проживание и питание включены.
Во второй половине августа на черноморских пляжных направлениях Краснодарского края минимальные цены на пакетные туры немного выросли — примерно на 14 процентов (три-четыре тысячи рублей). Самый бюджетные отпуск можно провести в Сочи и Анапе, заплатив около 36 тысяч рублей.
При этом отдых в Крыму, где у гостей не требуют подтвердить ковидный статус документами, резко подорожал. Траты возросли сразу на 16 тысяч рублей, то есть на 46 процентов. Минимальная стоимость каникул в конце лета — от 52 тысяч рублей.
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Выше крымских минимальные цены в Калининградской области. Расходы на него составят не менее 59 тысяч рублей, что дороже, чем самый бюджетный вариант отдыха в Турции (55 тысяч рублей с питанием "все включено"). В начале месяца отпуск в соседней стране можно было провести, заплатив на девять процентов меньше.
Цены на путевки в Абхазию по сравнению с началом месяца выросли на четверть — с 39 до 49 тысяч рублей.
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Египет, на красноморские курорты которого 9 августы было открыто чартерное авиасообщение, стоит дороже — от 91 тысячи рублей. Отдых аналогичного уровня в Турции по системе "все включено" сейчас на 65 процентов дешевле, отмечают эксперты АТОР.
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Самые дорогие направления для пляжного отдыха в конце августа — Доминикана, Мексика и Сейшелы. Для покупки путевки туда нужно приготовить от 226 до 267 тысяч рублей.
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