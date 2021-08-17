https://ria.ru/20210817/pentagon-1746121086.html

Пентагон подтвердил дату вывода войск из Афганистана

Пентагон подтвердил дату вывода войск из Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021

Пентагон подтвердил дату вывода войск из Афганистана

Соединенные Штаты намерены завершить вывод и эвакуацию своих сил из Афганистана к 31 августа, сроки этой операции не изменились, заявил во вторник... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:44

2021-08-17T17:44

2021-08-17T17:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

россия

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены завершить вывод и эвакуацию своих сил из Афганистана к 31 августа, сроки этой операции не изменились, заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Наша миссия (в Афганистане) продолжается до 31 августа. Верховный главнокомандующий заявил, что мы должны завершить вывод к 31 августа. Это также включает отправку американских граждан и дипломатических сотрудников. Это сроки, которыми мы располагаем", - сказал Кирби в ходе специального брифинга, посвященного текущей ситуации в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210817/otvet-1746101702.html

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россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия