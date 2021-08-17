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В Госдуму внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию
В Госдуму внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию - РИА Новости, 17.08.2021
В Госдуму внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:02
2021-08-17T22:24
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года, следует из базы данных нижней палаты парламента."Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)... Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.В документе отмечается, что повышение пенсионного возраста приведет к таким негативным последствиям, как ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ, увеличению смертности пожилых людей, росту обращений граждан за инвалидностью, росту безработицы.Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.
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политика, общество, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
20:02 17.08.2021 (обновлено: 22:24 17.08.2021)
 
В Госдуму внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию

КПРФ внесла в Госдуму проект о возвращении прежнего пенсионного возраста

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)... Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что повышение пенсионного возраста приведет к таким негативным последствиям, как ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ, увеличению смертности пожилых людей, росту обращений граждан за инвалидностью, росту безработицы.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.
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