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Оренбургская область
Оренбургская область
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Паслер: проблемы поселка Южный Урал необходимо решать немедленно
Паслер: проблемы поселка Южный Урал необходимо решать немедленно - РИА Новости, 17.08.2021
Паслер: проблемы поселка Южный Урал необходимо решать немедленно
Глава Оренбуржья Денис Паслер на многочисленные обращения жителей поселка Южный Урал ответил, что проблему с неприятными запахами с иловых полей "Росводоканала" РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:17
2021-08-17T18:17
оренбургская область
денис паслер
жкх
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ОРЕНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Глава Оренбуржья Денис Паслер на многочисленные обращения жителей поселка Южный Урал ответил, что проблему с неприятными запахами с иловых полей "Росводоканала" необходимо решать немедленно, иначе договор с компанией будет расторгнут, передает пресс-служба правительства региона по завершению прямого эфира с губернатором.Пресс-служба сообщает, что до прямой линии губернатор выезжал в несколько раз в Южный Урал и встречался с жителями. В настоящее время поселке проводится мониторинг атмосферного воздуха."По Южному Уралу две стратегические задачи. Первая – краткосрочная. Все первоочередные мероприятия "Росводоканал" реализовал, часть мероприятий будет завершена до конца августа. На это потребуется от 800 миллионов рублей. Следующая задача – долгосрочная. Проектирование цеха осушения илового осадка уже ведется. До конца первого квартала следующего года мы хотим проект завершить. Система уже выбрана, зарекомендовала себя хорошо, и именно ее мы будем у себя применять. Правильно сказали – проблема старая, но ее нужно решать здесь и сейчас, немедленно. Мы гарантируем, что сделаем все возможное, чтобы реализовать этот проект. Если собственник не будет решать эту задачу, будем расторгать договор и будем делать сами, потому что люди там живут и продолжают строить дома", - подчеркнул губернатор во время прямого эфира.
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денис паслер, жкх
18:17 17.08.2021
 

Паслер: проблемы поселка Южный Урал необходимо решать немедленно

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ОРЕНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Глава Оренбуржья Денис Паслер на многочисленные обращения жителей поселка Южный Урал ответил, что проблему с неприятными запахами с иловых полей "Росводоканала" необходимо решать немедленно, иначе договор с компанией будет расторгнут, передает пресс-служба правительства региона по завершению прямого эфира с губернатором.
"Более 60 обращений пришло на прямую линию с губернатором Оренбуржья от жителей поселка Южный Урал, которые жаловались на неприятные запахи с иловых полей "Росводоканала", находящегося возле поселка. Корреспонденты Оренбургского регионального телевидения вместе с жителями поселка записали видеовопрос, который задали во время прямого эфира с главой региона. Это многолетняя проблема, с которой сталкиваются жители поселка", - передает пресс-служба правительства региона.
Пресс-служба сообщает, что до прямой линии губернатор выезжал в несколько раз в Южный Урал и встречался с жителями. В настоящее время поселке проводится мониторинг атмосферного воздуха.
"По Южному Уралу две стратегические задачи. Первая – краткосрочная. Все первоочередные мероприятия "Росводоканал" реализовал, часть мероприятий будет завершена до конца августа. На это потребуется от 800 миллионов рублей. Следующая задача – долгосрочная. Проектирование цеха осушения илового осадка уже ведется. До конца первого квартала следующего года мы хотим проект завершить. Система уже выбрана, зарекомендовала себя хорошо, и именно ее мы будем у себя применять. Правильно сказали – проблема старая, но ее нужно решать здесь и сейчас, немедленно. Мы гарантируем, что сделаем все возможное, чтобы реализовать этот проект. Если собственник не будет решать эту задачу, будем расторгать договор и будем делать сами, потому что люди там живут и продолжают строить дома", - подчеркнул губернатор во время прямого эфира.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе приема граждан - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 17:50Оренбургская область
Около 2 тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Оренбуржья
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЖКХ
 
 
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