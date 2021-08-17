https://ria.ru/20210817/pasler-1746127778.html

Паслер: проблемы поселка Южный Урал необходимо решать немедленно

Паслер: проблемы поселка Южный Урал необходимо решать немедленно - РИА Новости, 17.08.2021

Паслер: проблемы поселка Южный Урал необходимо решать немедленно

Глава Оренбуржья Денис Паслер на многочисленные обращения жителей поселка Южный Урал ответил, что проблему с неприятными запахами с иловых полей "Росводоканала" РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:17

2021-08-17T18:17

2021-08-17T18:17

оренбургская область

денис паслер

жкх

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ОРЕНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Глава Оренбуржья Денис Паслер на многочисленные обращения жителей поселка Южный Урал ответил, что проблему с неприятными запахами с иловых полей "Росводоканала" необходимо решать немедленно, иначе договор с компанией будет расторгнут, передает пресс-служба правительства региона по завершению прямого эфира с губернатором.Пресс-служба сообщает, что до прямой линии губернатор выезжал в несколько раз в Южный Урал и встречался с жителями. В настоящее время поселке проводится мониторинг атмосферного воздуха."По Южному Уралу две стратегические задачи. Первая – краткосрочная. Все первоочередные мероприятия "Росводоканал" реализовал, часть мероприятий будет завершена до конца августа. На это потребуется от 800 миллионов рублей. Следующая задача – долгосрочная. Проектирование цеха осушения илового осадка уже ведется. До конца первого квартала следующего года мы хотим проект завершить. Система уже выбрана, зарекомендовала себя хорошо, и именно ее мы будем у себя применять. Правильно сказали – проблема старая, но ее нужно решать здесь и сейчас, немедленно. Мы гарантируем, что сделаем все возможное, чтобы реализовать этот проект. Если собственник не будет решать эту задачу, будем расторгать договор и будем делать сами, потому что люди там живут и продолжают строить дома", - подчеркнул губернатор во время прямого эфира.

https://ria.ru/20210817/voprosy-1746123127.html

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денис паслер, жкх