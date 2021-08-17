https://ria.ru/20210817/partii-1746064190.html

Памфилова призвала телеканалы уделить внимание всем партиям

Памфилова призвала телеканалы уделить внимание всем партиям - РИА Новости, 17.08.2021

Памфилова призвала телеканалы уделить внимание всем партиям

Избиратели имеют право знать все о кандидатах, поэтому важно, чтобы телеканалы уделили внимание всем партиям, участвующим в выборах, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:34

2021-08-17T12:34

2021-08-17T12:34

политика

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Избиратели имеют право знать все о кандидатах, поэтому важно, чтобы телеканалы уделили внимание всем партиям, участвующим в выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания, проходит 17 августа 2021 года."Хотела бы высказать пожелание: это самый важный период, и хотелось бы, чтобы наши коллеги изо всех изданий уделили бы время, показали все партии, которые у нас будут, чтобы наши избиратели были знакомы максимально со всеми партиями, которые идут на выборы", - сказала Памфилова в ходе жеребьевки.Она добавила, что ЦИК будет мониторить, как кандидаты использует это время.Жеребьевка по распределению печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях пройдет в ЦИК 18 августа в 13:00.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html

https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, госдума рф, элла памфилова