Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/partii-1746064190.html
Памфилова призвала телеканалы уделить внимание всем партиям
Памфилова призвала телеканалы уделить внимание всем партиям - РИА Новости, 17.08.2021
Памфилова призвала телеканалы уделить внимание всем партиям
Избиратели имеют право знать все о кандидатах, поэтому важно, чтобы телеканалы уделили внимание всем партиям, участвующим в выборах, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:34
2021-08-17T12:34
политика
госдума рф
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497762_0:134:2860:1743_1920x0_80_0_0_78ba51ca534b1eb0713c9151dc0c0fa6.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Избиратели имеют право знать все о кандидатах, поэтому важно, чтобы телеканалы уделили внимание всем партиям, участвующим в выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания, проходит 17 августа 2021 года."Хотела бы высказать пожелание: это самый важный период, и хотелось бы, чтобы наши коллеги изо всех изданий уделили бы время, показали все партии, которые у нас будут, чтобы наши избиратели были знакомы максимально со всеми партиями, которые идут на выборы", - сказала Памфилова в ходе жеребьевки.Она добавила, что ЦИК будет мониторить, как кандидаты использует это время.Жеребьевка по распределению печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях пройдет в ЦИК 18 августа в 13:00.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html
https://ria.ru/20210804/vybori-1744215391.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497762_179:0:2682:1877_1920x0_80_0_0_e13c0f8775055eb773173775110ea3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, элла памфилова
12:34 17.08.2021
 
Памфилова призвала телеканалы уделить внимание всем партиям

Глава ЦИК Памфилова призвала телеканалы уделить внимание всем партиям, участвующим в выборах в ГД

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Избиратели имеют право знать все о кандидатах, поэтому важно, чтобы телеканалы уделили внимание всем партиям, участвующим в выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания, проходит 17 августа 2021 года.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 12:24
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
"Хотела бы высказать пожелание: это самый важный период, и хотелось бы, чтобы наши коллеги изо всех изданий уделили бы время, показали все партии, которые у нас будут, чтобы наши избиратели были знакомы максимально со всеми партиями, которые идут на выборы", - сказала Памфилова в ходе жеребьевки.
Она добавила, что ЦИК будет мониторить, как кандидаты использует это время.
"Это основное право наших избирателей: максимально знать все о кандидатах", - подчеркнула Памфилова.
Жеребьевка по распределению печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях пройдет в ЦИК 18 августа в 13:00.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Депутаты в холле перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 08:00
Звездный созыв. Кто из знаменитостей рвется в Госдуму
 
ПолитикаГосдума РФЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния