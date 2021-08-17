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Пентагон пообещал ответить в случае атаки на своих людей в аэропорту Кабула
Пентагон пообещал ответить в случае атаки на своих людей в аэропорту Кабула - РИА Новости, 17.08.2021
Пентагон пообещал ответить в случае атаки на своих людей в аэропорту Кабула
У США есть право на самозащиту, в случае нападения на "людей или операции" в аэропорту Кабула американская сторона "ответит решительно", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:01
2021-08-17T16:01
2021-08-17T16:01
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. У США есть право на самозащиту, в случае нападения на "людей или операции" в аэропорту Кабула американская сторона "ответит решительно", заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."У нас есть право на самозащиту. Если на нас нападет "Талибан"* или кто-то еще в ходе нашей миссии в Афганистане, мы ответим соответственно, быстро и, как сказал президент, решительно. У нас есть возможности там, в аэропорту, сделать это... Любая атака на наших людей или на наши операции в аэропорту будут встречены быстрым и решительным недвусмысленным ответом", - заявил Кирби в интервью телеканалу CNN.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
Пентагон пообещал ответить в случае атаки на своих людей в аэропорту Кабула
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США ответят в случае атаки на своих людей в аэропорту Кабула