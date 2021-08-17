https://ria.ru/20210817/opros-1746114314.html

Украинцы не доверяют Зеленскому и властям, показал опрос

Украинцы не доверяют Зеленскому и властям, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2021

Украинцы не доверяют Зеленскому и властям, показал опрос

Украинцы больше всего доверяют вооруженным силам и менее всего власти, в частности падает уровень доверия к президенту страны Владимиру Зеленскому,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:14

2021-08-17T17:14

2021-08-17T17:14

в мире

украина

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Украинцы больше всего доверяют вооруженным силам и менее всего власти, в частности падает уровень доверия к президенту страны Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг"."Традиционный блок вопросов, который мы задаем, - это оценка уровня доверия и недоверия к основным социальным, политическим и общественным институтам на Украине. Традиционно у нас остается высокий уровень доверия к вооруженным силам Украины (34,6%), ветеранам АТО (военной операции в Донбассе - ред.) (34,2%) и волонтерам (36,2%). Частично к этим трем институтам мы можем прибавить общественные организации в целом (8,1%). Это практически весь список социальных институтов, которым доверяют сегодня на Украине", - сказал директор центра Дмитрий Дмитрук на пресс-конференции во вторник.Он отметил, что с приходом пандемии коронавируса на Украине сложилась ситуация, когда граждане доверяют врачам, но не верят министерству здравоохранения. Также, по его словам, украинцы традиционно не доверяют властям."Мы имеем негативный баланс доверия к Зеленскому – минус 31%, к национальному банку Украины – минус 42%, к кабинету министров Украины – минус 58%, к Верховной раде Украины – минус 61,8%", - сообщил Дмитрук. Он уточнил, что уровень доверия к президенту упал с 34,1% в мае 2019 года до минус 31% в августе этого года.Также, по его словам, украинцы не доверяют силовикам, в частности Службе безопасности (-39,6%), полиции (-26,3%) и прокуратуре (-51,3%). Не верят граждане Украины и СМИ, за исключением интернет-изданий (10,5%).Опрос проводился с 2 по 11 августа, были опрошены более 3 тысяч респондентов на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность составляет 1,1-1,9%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/ukraina-1743142355.html

https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html

украина

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, донбасс