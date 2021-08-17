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Украинцы не доверяют Зеленскому и властям, показал опрос
Украинцы не доверяют Зеленскому и властям, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2021
Украинцы не доверяют Зеленскому и властям, показал опрос
Украинцы больше всего доверяют вооруженным силам и менее всего власти, в частности падает уровень доверия к президенту страны Владимиру Зеленскому,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:14
2021-08-17T17:14
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
донбасс
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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Украинцы больше всего доверяют вооруженным силам и менее всего власти, в частности падает уровень доверия к президенту страны Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг"."Традиционный блок вопросов, который мы задаем, - это оценка уровня доверия и недоверия к основным социальным, политическим и общественным институтам на Украине. Традиционно у нас остается высокий уровень доверия к вооруженным силам Украины (34,6%), ветеранам АТО (военной операции в Донбассе - ред.) (34,2%) и волонтерам (36,2%). Частично к этим трем институтам мы можем прибавить общественные организации в целом (8,1%). Это практически весь список социальных институтов, которым доверяют сегодня на Украине", - сказал директор центра Дмитрий Дмитрук на пресс-конференции во вторник.Он отметил, что с приходом пандемии коронавируса на Украине сложилась ситуация, когда граждане доверяют врачам, но не верят министерству здравоохранения. Также, по его словам, украинцы традиционно не доверяют властям."Мы имеем негативный баланс доверия к Зеленскому – минус 31%, к национальному банку Украины – минус 42%, к кабинету министров Украины – минус 58%, к Верховной раде Украины – минус 61,8%", - сообщил Дмитрук. Он уточнил, что уровень доверия к президенту упал с 34,1% в мае 2019 года до минус 31% в августе этого года.Также, по его словам, украинцы не доверяют силовикам, в частности Службе безопасности (-39,6%), полиции (-26,3%) и прокуратуре (-51,3%). Не верят граждане Украины и СМИ, за исключением интернет-изданий (10,5%).Опрос проводился с 2 по 11 августа, были опрошены более 3 тысяч респондентов на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность составляет 1,1-1,9%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/ukraina-1743142355.html
https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html
украина
киев
донбасс
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, донбасс
17:14 17.08.2021
 
Украинцы не доверяют Зеленскому и властям, показал опрос

Опрос центра "Социальный мониторинг": украинцы больше всего доверяют армии и не доверяют Зеленскому

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Украинцы больше всего доверяют вооруженным силам и менее всего власти, в частности падает уровень доверия к президенту страны Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".
"Традиционный блок вопросов, который мы задаем, - это оценка уровня доверия и недоверия к основным социальным, политическим и общественным институтам на Украине. Традиционно у нас остается высокий уровень доверия к вооруженным силам Украины (34,6%), ветеранам АТО (военной операции в Донбассе - ред.) (34,2%) и волонтерам (36,2%). Частично к этим трем институтам мы можем прибавить общественные организации в целом (8,1%). Это практически весь список социальных институтов, которым доверяют сегодня на Украине", - сказал директор центра Дмитрий Дмитрук на пресс-конференции во вторник.
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Он отметил, что с приходом пандемии коронавируса на Украине сложилась ситуация, когда граждане доверяют врачам, но не верят министерству здравоохранения. Также, по его словам, украинцы традиционно не доверяют властям.
"Мы имеем негативный баланс доверия к Зеленскому – минус 31%, к национальному банку Украины – минус 42%, к кабинету министров Украины – минус 58%, к Верховной раде Украины – минус 61,8%", - сообщил Дмитрук. Он уточнил, что уровень доверия к президенту упал с 34,1% в мае 2019 года до минус 31% в августе этого года.
Также, по его словам, украинцы не доверяют силовикам, в частности Службе безопасности (-39,6%), полиции (-26,3%) и прокуратуре (-51,3%). Не верят граждане Украины и СМИ, за исключением интернет-изданий (10,5%).
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Опрос проводился с 2 по 11 августа, были опрошены более 3 тысяч респондентов на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность составляет 1,1-1,9%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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