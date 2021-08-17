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Афганистан на сессии ГА ООН представит неназванный "глава" государства
Афганистан на сессии ГА ООН представит неназванный "глава" государства - РИА Новости, 17.08.2021
Афганистан на сессии ГА ООН представит неназванный "глава" государства
Афганистан, согласно предварительной программе выступающих на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре, будет представлять глава государства, его имя не... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:02
2021-08-17T01:02
2021-08-17T01:02
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Афганистан, согласно предварительной программе выступающих на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре, будет представлять глава государства, его имя не указано.Программа имеется в распоряжении РИА Новости.Выступление главы Афганистана ожидается 22 сентября.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года - неделя высокого уровня сессии ГА ООН - пройдет с 21 по 27 сентября.
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в мире, оон, афганистан
Афганистан на сессии ГА ООН представит неназванный "глава" государства
Афганистан на неделе высокого уровня сессии ГА ООН представит глава страны, но его имя не указано