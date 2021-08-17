https://ria.ru/20210817/onkologiya-1745952206.html

"Нас обрекли на смерть": чем лечат онкобольных в Северной Осетии

"Нас обрекли на смерть": чем стали лечить онкобольных в Северной Осетии

"Нас обрекли на смерть": чем лечат онкобольных в Северной Осетии

Пациенты и персонал Владикавказского онкодиспансера жалуются на сложности с препаратами. В больнице, где ежегодно лечат более 12 тысяч человек, проблемы... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:00

2021-08-17T08:00

2021-08-17T08:00

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье

республика северная осетия - алания

рак

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738185292_0:225:2975:1898_1920x0_80_0_0_42cef957c17ca9bbe36f21999e40ec5f.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Святослав Петров. Пациенты и персонал Владикавказского онкодиспансера жалуются на сложности с препаратами. В больнице, где ежегодно лечат более 12 тысяч человек, проблемы начались после ухода главврача. От него требовали отказаться от эффективных, но дорогих методов терапии в пользу дешевых.Закупки с побочным эффектомЖительница Владикавказа Маргарита Бритаева несколько лет борется с онкологией. Сначала долго и почти безуспешно проходила химиотерапию во Владикавказе. После посещения Центра Герцена в Москве ей назначили иммунотерапию и дорогой препарат «Ленвима». Розничная цена одной упаковки — более 50 тысяч рублей. Сперва она получала лекарство в онкодиспансере по месту жительства. Перебои с лечением раковых больных в регионе начались в середине лета. Главврач ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» Минздрава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Кануков 11 июля написал заявление об увольнении. Утверждает, что решение принял после совещания с начальством, которое требовало перейти на «альтернативные методы» лечения и экономить средства. Фактически, по его словам, пришлось бы заменить более эффективные дорогие препараты на дешевые.Раньше, говорит врач, у онкодиспансера хватало денег на качественную помощь раковым больным: в год на учреждение выделяли около 700 миллионов рублей. На эти деньги лечить онкобольных можно было по современным протоколам: таргетной, иммунной терапией и другими высокоэффективными методами.«Однако региональные власти постановили, что диспансер должен обеспечивать лекарствами еще и льготную категорию граждан, — рассказывает Кануков. — Прежде таким больным средства на терапию предоставляли из федерального и регионального бюджета, а теперь — из местного фонда ОМС. Там попросту нет денег на онкологию. На это еще около 600 миллионов нужно. А дополнительного финансирования никто не давал. Как нам уложиться в бюджет — только резко сократить расходы. А это значит, использовать препараты с низкой эффективностью и множеством побочных действий».Экономия с наценкой Серьезной сложностью Кануков называет и систему единого поставщика, принятую в Северной Осетии. С марта 2020-го все закупки для Минздрава идут только через ГАУ "Осфарммедтех". Теперь, по словам бывшего главврача, диспансер подает список необходимых лекарств в «Осфарммедтех», которое приобретает их на свое усмотрение.Инициатором введения в регионе такой системы была местный депутат республиканского парламента Лариса Ревазова. Он утверждала, что подобный шаг позволил сэкономить за год 45 миллионов рублей (несколько лет закупки через «Осфарммедтех» осуществляли в тестовом режиме).По информации сайта госзакупок, стоимость приобретаемых «Осфарммедтехом» на тендерной основе лекарств не отличается от средних цен по стране. Впрочем, при перепродаже онкодиспансеру появляется наценка — в районе 20 процентов. Например, в этом году препарат «Кстандия» подведомственное местному Минздраву учреждение закупало в среднем по 185 тысяч рублей за упаковку. Согласно оказавшимся в распоряжении РАИ Новости накладным, диспансеру продавали уже по 214 тысяч.Связаться с Ревазовой и представителями «Осфарммедтех» агентству не удалось.В июле СУ СК России по республике заявило о начале доследственной проверки по заявлениям Канукова. Запрос агентства о ее результатах в ведомстве проигнорировали.Временно исполняющим обязанности главного врача назначили Эдуарда Зангионова. Комментировать ситуацию он отказался. Не ответили на вопросы и в региональном Минздраве.В начале 2021-го закупками лекарств для льготников интересовались в прокуратуре Северной Осетии. В ответе на запрос ведомства министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев (ныне бывший) заверял, что препараты выдают больным бесперебойно, никаких трудностей не возникает.«Нет элементарных вещей» По словам сотрудников диспансера, сейчас из-за проблем с финансированием стало не хватать не только качественных лекарств, но и, например, перевязочных материалов.«Нет элементарных вещей — шприцев и даже пластырей», — уверяет медсестра Залина Калаева. Она работает в учреждении 20 лет. И сама лечится там же от рака груди.Другая пациентка — Белла Царахова — отмечает, что на фоне изменения протоколов лечения она и другие пациенты чувствуют себя хуже.Более 400 сотрудников и пациентов онкодиспансера обратились к главе республики Сергею Меляйло с требованием вернуть главврача. Персонал больницы организовал кассу взаимопомощи: собирают деньги коллегам или их родственникам с онкологией. В круглосуточном стационаре здесь ежегодно лечится более семи тысяч человек, в дневном — еще пять тысяч.

https://ria.ru/20210608/onkologiya-1735971279.html

https://ria.ru/20210326/meditsina-1602828402.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, республика северная осетия - алания, рак, онкология