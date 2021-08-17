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"Нас обрекли на смерть": чем лечат онкобольных в Северной Осетии
"Нас обрекли на смерть": чем стали лечить онкобольных в Северной Осетии
"Нас обрекли на смерть": чем лечат онкобольных в Северной Осетии
Пациенты и персонал Владикавказского онкодиспансера жалуются на сложности с препаратами. В больнице, где ежегодно лечат более 12 тысяч человек, проблемы... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:00
2021-08-17T08:00
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
республика северная осетия - алания
рак
онкология
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Святослав Петров. Пациенты и персонал Владикавказского онкодиспансера жалуются на сложности с препаратами. В больнице, где ежегодно лечат более 12 тысяч человек, проблемы начались после ухода главврача. От него требовали отказаться от эффективных, но дорогих методов терапии в пользу дешевых.Закупки с побочным эффектомЖительница Владикавказа Маргарита Бритаева несколько лет борется с онкологией. Сначала долго и почти безуспешно проходила химиотерапию во Владикавказе. После посещения Центра Герцена в Москве ей назначили иммунотерапию и дорогой препарат «Ленвима». Розничная цена одной упаковки — более 50 тысяч рублей. Сперва она получала лекарство в онкодиспансере по месту жительства. Перебои с лечением раковых больных в регионе начались в середине лета. Главврач ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» Минздрава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Кануков 11 июля написал заявление об увольнении. Утверждает, что решение принял после совещания с начальством, которое требовало перейти на «альтернативные методы» лечения и экономить средства. Фактически, по его словам, пришлось бы заменить более эффективные дорогие препараты на дешевые.Раньше, говорит врач, у онкодиспансера хватало денег на качественную помощь раковым больным: в год на учреждение выделяли около 700 миллионов рублей. На эти деньги лечить онкобольных можно было по современным протоколам: таргетной, иммунной терапией и другими высокоэффективными методами.«Однако региональные власти постановили, что диспансер должен обеспечивать лекарствами еще и льготную категорию граждан, — рассказывает Кануков. — Прежде таким больным средства на терапию предоставляли из федерального и регионального бюджета, а теперь — из местного фонда ОМС. Там попросту нет денег на онкологию. На это еще около 600 миллионов нужно. А дополнительного финансирования никто не давал. Как нам уложиться в бюджет — только резко сократить расходы. А это значит, использовать препараты с низкой эффективностью и множеством побочных действий».Экономия с наценкой Серьезной сложностью Кануков называет и систему единого поставщика, принятую в Северной Осетии. С марта 2020-го все закупки для Минздрава идут только через ГАУ "Осфарммедтех". Теперь, по словам бывшего главврача, диспансер подает список необходимых лекарств в «Осфарммедтех», которое приобретает их на свое усмотрение.Инициатором введения в регионе такой системы была местный депутат республиканского парламента Лариса Ревазова. Он утверждала, что подобный шаг позволил сэкономить за год 45 миллионов рублей (несколько лет закупки через «Осфарммедтех» осуществляли в тестовом режиме).По информации сайта госзакупок, стоимость приобретаемых «Осфарммедтехом» на тендерной основе лекарств не отличается от средних цен по стране. Впрочем, при перепродаже онкодиспансеру появляется наценка — в районе 20 процентов. Например, в этом году препарат «Кстандия» подведомственное местному Минздраву учреждение закупало в среднем по 185 тысяч рублей за упаковку. Согласно оказавшимся в распоряжении РАИ Новости накладным, диспансеру продавали уже по 214 тысяч.Связаться с Ревазовой и представителями «Осфарммедтех» агентству не удалось.В июле СУ СК России по республике заявило о начале доследственной проверки по заявлениям Канукова. Запрос агентства о ее результатах в ведомстве проигнорировали.Временно исполняющим обязанности главного врача назначили Эдуарда Зангионова. Комментировать ситуацию он отказался. Не ответили на вопросы и в региональном Минздраве.В начале 2021-го закупками лекарств для льготников интересовались в прокуратуре Северной Осетии. В ответе на запрос ведомства министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев (ныне бывший) заверял, что препараты выдают больным бесперебойно, никаких трудностей не возникает.«Нет элементарных вещей» По словам сотрудников диспансера, сейчас из-за проблем с финансированием стало не хватать не только качественных лекарств, но и, например, перевязочных материалов.«Нет элементарных вещей — шприцев и даже пластырей», — уверяет медсестра Залина Калаева. Она работает в учреждении 20 лет. И сама лечится там же от рака груди.Другая пациентка — Белла Царахова — отмечает, что на фоне изменения протоколов лечения она и другие пациенты чувствуют себя хуже.Более 400 сотрудников и пациентов онкодиспансера обратились к главе республики Сергею Меляйло с требованием вернуть главврача. Персонал больницы организовал кассу взаимопомощи: собирают деньги коллегам или их родственникам с онкологией. В круглосуточном стационаре здесь ежегодно лечится более семи тысяч человек, в дневном — еще пять тысяч.
https://ria.ru/20210608/onkologiya-1735971279.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, республика северная осетия - алания, рак, онкология
08:00 17.08.2021
 

"Нас обрекли на смерть": чем лечат онкобольных в Северной Осетии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Святослав Петров. Пациенты и персонал Владикавказского онкодиспансера жалуются на сложности с препаратами. В больнице, где ежегодно лечат более 12 тысяч человек, проблемы начались после ухода главврача. От него требовали отказаться от эффективных, но дорогих методов терапии в пользу дешевых.

Закупки с побочным эффектом

Жительница Владикавказа Маргарита Бритаева несколько лет борется с онкологией. Сначала долго и почти безуспешно проходила химиотерапию во Владикавказе. После посещения Центра Герцена в Москве ей назначили иммунотерапию и дорогой препарат «Ленвима». Розничная цена одной упаковки — более 50 тысяч рублей. Сперва она получала лекарство в онкодиспансере по месту жительства.

«В начале лета в аптеке при онкоцентре по рецепту выдавали две упаковки «Ленвимы», — рассказывает Зарина Бритаева, дочь Маргариты. — Сейчас — только одну пластину, которой еле хватает на две недели. И каждый раз нужно пройти долгую процедуру: заново сдавать все анализы, ждать заключения терапевта и оформляться в стационар. Иначе останешься без таблеток. А сами мы позволить их себе не можем».

Перебои с лечением раковых больных в регионе начались в середине лета. Главврач ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» Минздрава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Кануков 11 июля написал заявление об увольнении. Утверждает, что решение принял после совещания с начальством, которое требовало перейти на «альтернативные методы» лечения и экономить средства. Фактически, по его словам, пришлось бы заменить более эффективные дорогие препараты на дешевые.

«До последнего была надежда, что меня услышат, — поясняет Кануков в беседе с РИА Новости. — Но потом в правительстве республики намекнули: если не послушаюсь и не снижу расходы, у меня будут «проблемы». А я не готов брать ответственность за плохое лечение пациентов».

Раньше, говорит врач, у онкодиспансера хватало денег на качественную помощь раковым больным: в год на учреждение выделяли около 700 миллионов рублей. На эти деньги лечить онкобольных можно было по современным протоколам: таргетной, иммунной терапией и другими высокоэффективными методами.
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«Однако региональные власти постановили, что диспансер должен обеспечивать лекарствами еще и льготную категорию граждан, — рассказывает Кануков. — Прежде таким больным средства на терапию предоставляли из федерального и регионального бюджета, а теперь — из местного фонда ОМС. Там попросту нет денег на онкологию. На это еще около 600 миллионов нужно. А дополнительного финансирования никто не давал. Как нам уложиться в бюджет — только резко сократить расходы. А это значит, использовать препараты с низкой эффективностью и множеством побочных действий».

Экономия с наценкой

Серьезной сложностью Кануков называет и систему единого поставщика, принятую в Северной Осетии. С марта 2020-го все закупки для Минздрава идут только через ГАУ "Осфарммедтех". Теперь, по словам бывшего главврача, диспансер подает список необходимых лекарств в «Осфарммедтех», которое приобретает их на свое усмотрение.

«Покупают самые дешевые и по самой высокой для них цене», — подчеркивает он.

Инициатором введения в регионе такой системы была местный депутат республиканского парламента Лариса Ревазова. Он утверждала, что подобный шаг позволил сэкономить за год 45 миллионов рублей (несколько лет закупки через «Осфарммедтех» осуществляли в тестовом режиме).

«Данные 2017-2018 годов свидетельствуют: экономия бюджетных средств составила от 20 до 40 процентов. Более того, мы получили удивительные результаты в разных медорганизациях: один и тот же препарат (условно, аспирин) мог стоить от десяти до 25 рублей. И по итогам совместных торгов удалось сохранить 48 процентов средств», — говорила Ревазова.

По информации сайта госзакупок, стоимость приобретаемых «Осфарммедтехом» на тендерной основе лекарств не отличается от средних цен по стране. Впрочем, при перепродаже онкодиспансеру появляется наценка — в районе 20 процентов. Например, в этом году препарат «Кстандия» подведомственное местному Минздраву учреждение закупало в среднем по 185 тысяч рублей за упаковку. Согласно оказавшимся в распоряжении РАИ Новости накладным, диспансеру продавали уже по 214 тысяч.
Связаться с Ревазовой и представителями «Осфарммедтех» агентству не удалось.
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В июле СУ СК России по республике заявило о начале доследственной проверки по заявлениям Канукова. Запрос агентства о ее результатах в ведомстве проигнорировали.
Временно исполняющим обязанности главного врача назначили Эдуарда Зангионова. Комментировать ситуацию он отказался. Не ответили на вопросы и в региональном Минздраве.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров на автоматическом иммунохимическом анализаторе в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров на автоматическом иммунохимическом анализаторе в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
В начале 2021-го закупками лекарств для льготников интересовались в прокуратуре Северной Осетии. В ответе на запрос ведомства министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев (ныне бывший) заверял, что препараты выдают больным бесперебойно, никаких трудностей не возникает.

«Нет элементарных вещей»

По словам сотрудников диспансера, сейчас из-за проблем с финансированием стало не хватать не только качественных лекарств, но и, например, перевязочных материалов.
«Нет элементарных вещей — шприцев и даже пластырей», — уверяет медсестра Залина Калаева. Она работает в учреждении 20 лет. И сама лечится там же от рака груди.

«Хороших препаратов теперь не дождаться, — продолжает она. — Я аллергик, поэтому мне не любое средство подойдет. Сейчас у меня перерыв в приеме. Но те лекарства, которые тут выдают, использовать не буду. Лучше уж за свои деньги покупать за границей».

Другая пациентка — Белла Царахова — отмечает, что на фоне изменения протоколов лечения она и другие пациенты чувствуют себя хуже.

«С уходом Канукова нас обрекли на смерть. И так организм ослаблен, а нам прописывают дешевые препараты. Моей знакомой стало очень плохо сразу после первой капельницы. До этого применяли более щадящие методы, а теперь — химию. И она не одна такая. Сердце кровью обливается, когда смотришь на обреченных людей».

Более 400 сотрудников и пациентов онкодиспансера обратились к главе республики Сергею Меляйло с требованием вернуть главврача. Персонал больницы организовал кассу взаимопомощи: собирают деньги коллегам или их родственникам с онкологией. В круглосуточном стационаре здесь ежегодно лечится более семи тысяч человек, в дневном — еще пять тысяч.
 
ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеРеспублика Северная Осетия - АланияракОнкология
 
 
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