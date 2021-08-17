https://ria.ru/20210817/ogranichenie-1746048203.html
Путин поручил ограничить строительство в зонах затопления
Путин поручил ограничить строительство в зонах затопления - РИА Новости, 17.08.2021
Путин поручил ограничить строительство в зонах затопления
Президент России Владимир Путин поручил регионам до 1 декабря ввести ограничения по ведению хозяйственной деятельности и строительству объектов в границах зон... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:13
2021-08-17T11:13
2021-08-17T11:28
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738032461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8128f716f9c6ac4b3a34830627038bd0.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам до 1 декабря ввести ограничения по ведению хозяйственной деятельности и строительству объектов в границах зон затопления, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить установление в соответствии с законодательством РФ ограничений и запретов для ведения хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления и подтопления на территориях субъектов РФ, в том числе запретов на строительство новых объектов без их инженерной защиты, и внесение соответствующих изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 декабря 2021 года, ответственные за исполнение поручения - региональные власти.
https://ria.ru/20210817/putin-1746035370.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738032461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b769c013b29d80e3c094631727d23bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
11:13 17.08.2021 (обновлено: 11:28 17.08.2021)
Путин поручил ограничить строительство в зонах затопления
Президент Путин поручил ограничить хозяйственную деятельность и строительство в зонах затопления