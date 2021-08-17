https://ria.ru/20210817/ogranichenie-1746048203.html

Путин поручил ограничить строительство в зонах затопления

Путин поручил ограничить строительство в зонах затопления - РИА Новости, 17.08.2021

Путин поручил ограничить строительство в зонах затопления

Президент России Владимир Путин поручил регионам до 1 декабря ввести ограничения по ведению хозяйственной деятельности и строительству объектов в границах зон... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:13

2021-08-17T11:13

2021-08-17T11:28

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам до 1 декабря ввести ограничения по ведению хозяйственной деятельности и строительству объектов в границах зон затопления, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить установление в соответствии с законодательством РФ ограничений и запретов для ведения хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления и подтопления на территориях субъектов РФ, в том числе запретов на строительство новых объектов без их инженерной защиты, и внесение соответствующих изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 декабря 2021 года, ответственные за исполнение поручения - региональные власти.

https://ria.ru/20210817/putin-1746035370.html

россия

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общество, владимир путин, россия