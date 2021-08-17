https://ria.ru/20210817/ograblenie-1746046812.html

В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой

В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой - РИА Новости, 17.08.2021

В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой

Сотрудники Росгвардии в Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк, угрожая сотрудникам и посетителям пистолетом-зажигалкой, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:05

2021-08-17T11:05

2021-08-17T11:05

происшествия

советский район

новосибирск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк, угрожая сотрудникам и посетителям пистолетом-зажигалкой, сообщает региональное управление Росгвардии."Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк в Советском районе Новосибирска с использованием похожего на пистолет предмета", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина вошел в здание банка, угрожая, как выяснилось потом, сувенирным пистолетом-зажигалкой, выгнал из помещения всех посетителей и приказал одной из сотрудниц выложить деньги на стойку. Когда он вышел на улицу, сотрудница банка нажала тревожную кнопку."Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции", - добавили в Росгвардии.В региональном главке МВД журналистам уточнили, что полицейские по этому факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

https://ria.ru/20210701/ograblenie-1739382342.html

https://ria.ru/20210729/pochtalon-1743431952.html

советский район

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, советский район, новосибирск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия