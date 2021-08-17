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https://ria.ru/20210817/ograblenie-1746046812.html
В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой
В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой - РИА Новости, 17.08.2021
В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой
Сотрудники Росгвардии в Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк, угрожая сотрудникам и посетителям пистолетом-зажигалкой, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:05
2021-08-17T11:05
происшествия
советский район
новосибирск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк, угрожая сотрудникам и посетителям пистолетом-зажигалкой, сообщает региональное управление Росгвардии."Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк в Советском районе Новосибирска с использованием похожего на пистолет предмета", - говорится в сообщении.По данным ведомства, мужчина вошел в здание банка, угрожая, как выяснилось потом, сувенирным пистолетом-зажигалкой, выгнал из помещения всех посетителей и приказал одной из сотрудниц выложить деньги на стойку. Когда он вышел на улицу, сотрудница банка нажала тревожную кнопку."Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции", - добавили в Росгвардии.В региональном главке МВД журналистам уточнили, что полицейские по этому факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
https://ria.ru/20210701/ograblenie-1739382342.html
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советский район
новосибирск
россия
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происшествия, советский район, новосибирск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:05 17.08.2021
 
В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой

В Новосибирске задержали мужчину, который пытался ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк, угрожая сотрудникам и посетителям пистолетом-зажигалкой, сообщает региональное управление Росгвардии.
"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк в Советском районе Новосибирска с использованием похожего на пистолет предмета", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, мужчина вошел в здание банка, угрожая, как выяснилось потом, сувенирным пистолетом-зажигалкой, выгнал из помещения всех посетителей и приказал одной из сотрудниц выложить деньги на стойку. Когда он вышел на улицу, сотрудница банка нажала тревожную кнопку.
"Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции", - добавили в Росгвардии.
В региональном главке МВД журналистам уточнили, что полицейские по этому факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
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