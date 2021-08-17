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Почти все российские вузы начнут учебный год очно, заверили в министерстве
Почти все российские вузы начнут учебный год очно, заверили в министерстве - РИА Новости, 17.08.2021
Почти все российские вузы начнут учебный год очно, заверили в министерстве
Почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:50
2021-08-17T18:58
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
общество
валерий фальков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате - очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности", - приводит слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки России.Министр отметил, что 96,4% вузов начнут учебный год 1 сентября, остальные смогут сделать это до 1 ноября.
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образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество, валерий фальков
18:50 17.08.2021 (обновлено: 18:58 17.08.2021)
 

Почти все российские вузы начнут учебный год очно, заверили в министерстве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате - очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности", - приводит слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки России.
Министр отметил, что 96,4% вузов начнут учебный год 1 сентября, остальные смогут сделать это до 1 ноября.
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16 августа, 12:21
Учебный год в школах начнется в традиционном формате
 
Образование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РоссияОбществоВалерий Фальков
 
 
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