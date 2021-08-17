https://ria.ru/20210817/obrazovanie-1746133162.html

Почти все российские вузы начнут учебный год очно, заверили в министерстве

Почти все российские вузы начнут учебный год очно, заверили в министерстве - РИА Новости, 17.08.2021

Почти все российские вузы начнут учебный год очно, заверили в министерстве

Почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:50

2021-08-17T18:50

2021-08-17T18:58

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

общество

валерий фальков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате - очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности", - приводит слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки России.Министр отметил, что 96,4% вузов начнут учебный год 1 сентября, остальные смогут сделать это до 1 ноября.

https://ria.ru/20210816/shkola-1745901365.html

россия

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2021

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образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество, валерий фальков