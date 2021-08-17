https://ria.ru/20210817/netrebko-1746115775.html

Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко

Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко - РИА Новости, 17.08.2021

Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко

На юбилейном гала-концерте Анны Нетребко в Кремлевском дворце выступят Роландо Виллазон, Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли и другие звезды оперной сцены,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:16

2021-08-17T18:16

2021-08-17T18:16

культура

анна нетребко

яна чурикова

государственный кремлевский дворец

пласидо доминго

благотворительный фонд "арифметика добра"

юсиф эйвазов

новости культуры

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юбилейном гала-концерте Анны Нетребко в Кремлевском дворце выступят Роландо Виллазон, Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли и другие звезды оперной сцены, сообщили в пресс-службе проекта.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе, Нетребко отметит 50-летие гала-концертом 18 сентября. Певицу поздравят российские артисты – Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Олег Ивенко, Эльчин Азизов и другие."Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Петр Бечала, Михаэль Фолле и другие выдающиеся оперные исполнители подтвердили свое участие в праздничном концерте "Анна Нетребко приглашает", - говорится в сообщении.Помимо звезд классики, в концерте примут участие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Ведущими гала-вечера станут Яна Чурикова и Вячеслав Макаров, рассказали в пресс-службе.Отмечается, что концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра России имени Светланова. За дирижерским пультом – Павел Клиничев, Юрий Медяник и маэстро Пласидо Доминго.Как рассказали в пресс-службе, благодаря декорациям и свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров."Поклонников певицы ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для юбилейного гала: если в первом отделении прозвучат шедевры классической музыки, то после антракта на сцене появятся звезды шоу-бизнеса. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210415/brillianty-1728436419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна нетребко, яна чурикова, государственный кремлевский дворец, пласидо доминго, благотворительный фонд "арифметика добра", юсиф эйвазов, новости культуры, опера, музыка