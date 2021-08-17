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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/netrebko-1746115775.html
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко - РИА Новости, 17.08.2021
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко
На юбилейном гала-концерте Анны Нетребко в Кремлевском дворце выступят Роландо Виллазон, Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли и другие звезды оперной сцены,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:16
2021-08-17T18:16
культура
анна нетребко
яна чурикова
государственный кремлевский дворец
пласидо доминго
благотворительный фонд "арифметика добра"
юсиф эйвазов
новости культуры
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юбилейном гала-концерте Анны Нетребко в Кремлевском дворце выступят Роландо Виллазон, Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли и другие звезды оперной сцены, сообщили в пресс-службе проекта.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе, Нетребко отметит 50-летие гала-концертом 18 сентября. Певицу поздравят российские артисты – Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Олег Ивенко, Эльчин Азизов и другие."Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Петр Бечала, Михаэль Фолле и другие выдающиеся оперные исполнители подтвердили свое участие в праздничном концерте "Анна Нетребко приглашает", - говорится в сообщении.Помимо звезд классики, в концерте примут участие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Ведущими гала-вечера станут Яна Чурикова и Вячеслав Макаров, рассказали в пресс-службе.Отмечается, что концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра России имени Светланова. За дирижерским пультом – Павел Клиничев, Юрий Медяник и маэстро Пласидо Доминго.Как рассказали в пресс-службе, благодаря декорациям и свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров."Поклонников певицы ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для юбилейного гала: если в первом отделении прозвучат шедевры классической музыки, то после антракта на сцене появятся звезды шоу-бизнеса. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам", - сообщили в пресс-службе.
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анна нетребко, яна чурикова, государственный кремлевский дворец, пласидо доминго, благотворительный фонд "арифметика добра", юсиф эйвазов, новости культуры, опера, музыка
18:16 17.08.2021
 
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко

Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКонцерт оперного певца П. Доминго в Москве
Концерт оперного певца П. Доминго в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юбилейном гала-концерте Анны Нетребко в Кремлевском дворце выступят Роландо Виллазон, Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли и другие звезды оперной сцены, сообщили в пресс-службе проекта.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе, Нетребко отметит 50-летие гала-концертом 18 сентября. Певицу поздравят российские артисты – Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Олег Ивенко, Эльчин Азизов и другие.
"Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Петр Бечала, Михаэль Фолле и другие выдающиеся оперные исполнители подтвердили свое участие в праздничном концерте "Анна Нетребко приглашает", - говорится в сообщении.
Помимо звезд классики, в концерте примут участие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Ведущими гала-вечера станут Яна Чурикова и Вячеслав Макаров, рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра России имени Светланова. За дирижерским пультом – Павел Клиничев, Юрий Медяник и маэстро Пласидо Доминго.
"Собрать на одной сцене лучших из лучших, легендарных мировых звезд, известных даже тем, кто не знаком с миром классики, — это серьезный вызов. Особенно сложно организовать такой масштабный проект в непростое время многочисленных ограничений, связанных с пандемией. Этот концерт – событие мирового уровня, соответствующее влиянию и масштабу дарования самой яркой оперной звезды Анны Нетребко, ведь день рождения певицы – это настоящий праздник для всех, кто любит и ценит музыку", - сказал президент компании Berin Iglesias Holding, организатор концерта Максим Берин.
Как рассказали в пресс-службе, благодаря декорациям и свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров.
"Поклонников певицы ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для юбилейного гала: если в первом отделении прозвучат шедевры классической музыки, то после антракта на сцене появятся звезды шоу-бизнеса. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам", - сообщили в пресс-службе.
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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КультураАнна НетребкоЯна ЧуриковаГосударственный Кремлевский дворецПласидо ДомингоБлаготворительный фонд "Арифметика добра"Юсиф ЭйвазовНовости культурыОпераМузыка
 
 
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