https://ria.ru/20210817/netrebko-1746115775.html
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко - РИА Новости, 17.08.2021
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко
На юбилейном гала-концерте Анны Нетребко в Кремлевском дворце выступят Роландо Виллазон, Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли и другие звезды оперной сцены,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:16
2021-08-17T18:16
2021-08-17T18:16
культура
анна нетребко
яна чурикова
государственный кремлевский дворец
пласидо доминго
благотворительный фонд "арифметика добра"
юсиф эйвазов
новости культуры
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юбилейном гала-концерте Анны Нетребко в Кремлевском дворце выступят Роландо Виллазон, Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли и другие звезды оперной сцены, сообщили в пресс-службе проекта.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе, Нетребко отметит 50-летие гала-концертом 18 сентября. Певицу поздравят российские артисты – Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Олег Ивенко, Эльчин Азизов и другие."Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Петр Бечала, Михаэль Фолле и другие выдающиеся оперные исполнители подтвердили свое участие в праздничном концерте "Анна Нетребко приглашает", - говорится в сообщении.Помимо звезд классики, в концерте примут участие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Ведущими гала-вечера станут Яна Чурикова и Вячеслав Макаров, рассказали в пресс-службе.Отмечается, что концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра России имени Светланова. За дирижерским пультом – Павел Клиничев, Юрий Медяник и маэстро Пласидо Доминго.Как рассказали в пресс-службе, благодаря декорациям и свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров."Поклонников певицы ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для юбилейного гала: если в первом отделении прозвучат шедевры классической музыки, то после антракта на сцене появятся звезды шоу-бизнеса. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам", - сообщили в пресс-службе.
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РИА Новости
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анна нетребко, яна чурикова, государственный кремлевский дворец, пласидо доминго, благотворительный фонд "арифметика добра", юсиф эйвазов, новости культуры, опера, музыка
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко
Пласидо Доминго выступит на юбилейном концерте Анны Нетребко
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юбилейном гала-концерте Анны Нетребко в Кремлевском дворце выступят Роландо Виллазон, Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли и другие звезды оперной сцены, сообщили в пресс-службе проекта.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе, Нетребко отметит 50-летие гала-концертом 18 сентября. Певицу поздравят российские артисты – Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Олег Ивенко, Эльчин Азизов и другие.
"Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Петр Бечала, Михаэль Фолле и другие выдающиеся оперные исполнители подтвердили свое участие в праздничном концерте "Анна Нетребко приглашает", - говорится в сообщении.
Помимо звезд классики, в концерте примут участие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Ведущими гала-вечера станут Яна Чурикова и Вячеслав Макаров, рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра России имени Светланова. За дирижерским пультом – Павел Клиничев, Юрий Медяник и маэстро Пласидо Доминго.
"Собрать на одной сцене лучших из лучших, легендарных мировых звезд, известных даже тем, кто не знаком с миром классики, — это серьезный вызов. Особенно сложно организовать такой масштабный проект в непростое время многочисленных ограничений, связанных с пандемией. Этот концерт – событие мирового уровня, соответствующее влиянию и масштабу дарования самой яркой оперной звезды Анны Нетребко, ведь день рождения певицы – это настоящий праздник для всех, кто любит и ценит музыку", - сказал президент компании Berin Iglesias Holding, организатор концерта Максим Берин.
Как рассказали в пресс-службе, благодаря декорациям и свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров.
"Поклонников певицы ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для юбилейного гала: если в первом отделении прозвучат шедевры классической музыки, то после антракта на сцене появятся звезды шоу-бизнеса. Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам", - сообщили в пресс-службе.