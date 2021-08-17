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Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов

Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов - РИА Новости, 17.08.2021

Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов

Представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:36

2021-08-17T18:36

2021-08-17T19:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

талибан

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КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики.По словам представителя талибов, для осуществления этой цели стране понадобится международная помощь, чтобы обеспечить жителям возможность выращивать другие культуры.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

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2021

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в мире, афганистан, талибан