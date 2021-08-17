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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/narkotiki-1746130486.html
Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов
Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов - РИА Новости, 17.08.2021
Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов
Представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:36
2021-08-17T19:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
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КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики.По словам представителя талибов, для осуществления этой цели стране понадобится международная помощь, чтобы обеспечить жителям возможность выращивать другие культуры.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, талибан
18:36 17.08.2021 (обновлено: 19:08 17.08.2021)
 
Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов

Представитель "Талибана"* Муджахид: Афганистан будет государством, свободным от наркотиков

© РИА Новости / Андрей ГрешновСожжение 11 тонн наркотиков в провинции Кабул в Афганистане
Сожжение 11 тонн наркотиков в провинции Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Андрей Грешнов
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КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики.
"Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков", - заявил Муджахид на пресс-конференции.
По словам представителя талибов, для осуществления этой цели стране понадобится международная помощь, чтобы обеспечить жителям возможность выращивать другие культуры.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибан
 
 
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