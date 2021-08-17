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Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов
Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов - РИА Новости, 17.08.2021
Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов
Представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:36
2021-08-17T18:36
2021-08-17T19:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
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КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан перестанет производить наркотики.По словам представителя талибов, для осуществления этой цели стране понадобится международная помощь, чтобы обеспечить жителям возможность выращивать другие культуры.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
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в мире, афганистан, талибан
18:36 17.08.2021 (обновлено: 19:08 17.08.2021)
Афганистан перестанет производить наркотики, заявил представитель талибов
Представитель "Талибана"* Муджахид: Афганистан будет государством, свободным от наркотиков