https://ria.ru/20210817/mototsiklist-1746099460.html

На северо-востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода

На северо-востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 17.08.2021

На северо-востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода

Пешеход погиб после наезда мотоцикла на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:50

2021-08-17T15:50

2021-08-17T18:27

происшествия

дтп

москва

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пешеход погиб после наезда мотоцикла на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Русаковской набережной в районе дома 1А, строение 1 на нерегулируемом пешеходном переходе мотоциклист совершил наезд на пешехода. Пешеход погиб, водитель мотоцикла пострадал. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210817/dtp-1746128815.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва, россия