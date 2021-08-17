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На северо-востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода
На северо-востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 17.08.2021
На северо-востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода
Пешеход погиб после наезда мотоцикла на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:50
2021-08-17T15:50
2021-08-17T18:27
происшествия
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россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пешеход погиб после наезда мотоцикла на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Русаковской набережной в районе дома 1А, строение 1 на нерегулируемом пешеходном переходе мотоциклист совершил наезд на пешехода. Пешеход погиб, водитель мотоцикла пострадал. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
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происшествия, дтп, москва, россия
15:50 17.08.2021 (обновлено: 18:27 17.08.2021)
На северо-востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода
Дептранс Москвы: пешеход погиб после наезда мотоцикла на северо-востоке столицы