Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/most-1746071863.html
На мосту между Россией и Китаем через Амур завершилась укладка рельсов
На мосту между Россией и Китаем через Амур завершилась укладка рельсов - РИА Новости, 17.08.2021
На мосту между Россией и Китаем через Амур завершилась укладка рельсов
Установка последнего участка рельсов на российско-китайском железнодорожном мосту через Амур была завершена во вторник, передает Служба новостей Китая (CNS). РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:12
2021-08-17T13:12
китай
хэйлунцзян
амур (река)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590815503_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_5a198137062df073bd7d34ac2d1fa2de.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Установка последнего участка рельсов на российско-китайском железнодорожном мосту через Амур была завершена во вторник, передает Служба новостей Китая (CNS)."17 августа в 9 часов 58 минут по местному времени (4 часа 58 минут по Москве) на строительной площадке китайско-российского железнодорожного моста через реку Амур в городе Тунцзян завершился монтаж последнего отрезка рельсов", - говорится в сообщении.Рабочая скорость движения по мосту составит 100 километров в час, а пропускная способность моста 21 миллион тонн в год. В агентстве уточнили, что после начала движения поездов расстояние железнодорожных перевозок из провинции Хэйлунцзян до Москвы сократится на 809 километров, что позволит сэкономить 10 часов.Последние рельсы на пролетных строениях российской части моста были уложены 23 июля, железнодорожные пути российской и китайской частей моста соединены, сообщало правительство ЕАО. Первый железнодорожный состав пройдет по мосту в конце августа, уточняли в региональном ка.Строительство железнодорожного моста через Амур между селом Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян началось в 2016 году. Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Длина составляет 2,2 километра, из них российская часть - 309 метров. Мост однопутный, обладает двойной колеёй для пропуска поездов как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской — 1435 миллиметров.
https://ria.ru/20210812/most-1745469047.html
китай
хэйлунцзян
амур (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590815503_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10541569594d51f4895753808a40c87f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, хэйлунцзян, амур (река), россия
13:12 17.08.2021
 
На мосту между Россией и Китаем через Амур завершилась укладка рельсов

CNS: строители завершили укладку рельсов на мосту между Россией и Китаем через Амур

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Установка последнего участка рельсов на российско-китайском железнодорожном мосту через Амур была завершена во вторник, передает Служба новостей Китая (CNS).
"17 августа в 9 часов 58 минут по местному времени (4 часа 58 минут по Москве) на строительной площадке китайско-российского железнодорожного моста через реку Амур в городе Тунцзян завершился монтаж последнего отрезка рельсов", - говорится в сообщении.
Рабочая скорость движения по мосту составит 100 километров в час, а пропускная способность моста 21 миллион тонн в год. В агентстве уточнили, что после начала движения поездов расстояние железнодорожных перевозок из провинции Хэйлунцзян до Москвы сократится на 809 километров, что позволит сэкономить 10 часов.
Последние рельсы на пролетных строениях российской части моста были уложены 23 июля, железнодорожные пути российской и китайской частей моста соединены, сообщало правительство ЕАО. Первый железнодорожный состав пройдет по мосту в конце августа, уточняли в региональном ка.
Строительство железнодорожного моста через Амур между селом Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян началось в 2016 году. Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Длина составляет 2,2 километра, из них российская часть - 309 метров. Мост однопутный, обладает двойной колеёй для пропуска поездов как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской — 1435 миллиметров.
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:34Россия-Китай: Главное
Российский экономист обозначил перспективы нового ж/д моста между РФ и КНР
 
КитайХэйлунцзянАмур (река)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния