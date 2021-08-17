https://ria.ru/20210817/most-1746071863.html

На мосту между Россией и Китаем через Амур завершилась укладка рельсов

На мосту между Россией и Китаем через Амур завершилась укладка рельсов - РИА Новости, 17.08.2021

На мосту между Россией и Китаем через Амур завершилась укладка рельсов

Установка последнего участка рельсов на российско-китайском железнодорожном мосту через Амур была завершена во вторник, передает Служба новостей Китая (CNS). РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:12

2021-08-17T13:12

2021-08-17T13:12

китай

хэйлунцзян

амур (река)

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Установка последнего участка рельсов на российско-китайском железнодорожном мосту через Амур была завершена во вторник, передает Служба новостей Китая (CNS)."17 августа в 9 часов 58 минут по местному времени (4 часа 58 минут по Москве) на строительной площадке китайско-российского железнодорожного моста через реку Амур в городе Тунцзян завершился монтаж последнего отрезка рельсов", - говорится в сообщении.Рабочая скорость движения по мосту составит 100 километров в час, а пропускная способность моста 21 миллион тонн в год. В агентстве уточнили, что после начала движения поездов расстояние железнодорожных перевозок из провинции Хэйлунцзян до Москвы сократится на 809 километров, что позволит сэкономить 10 часов.Последние рельсы на пролетных строениях российской части моста были уложены 23 июля, железнодорожные пути российской и китайской частей моста соединены, сообщало правительство ЕАО. Первый железнодорожный состав пройдет по мосту в конце августа, уточняли в региональном ка.Строительство железнодорожного моста через Амур между селом Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян началось в 2016 году. Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Длина составляет 2,2 километра, из них российская часть - 309 метров. Мост однопутный, обладает двойной колеёй для пропуска поездов как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской — 1435 миллиметров.

https://ria.ru/20210812/most-1745469047.html

китай

хэйлунцзян

амур (река)

россия

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китай, хэйлунцзян, амур (река), россия