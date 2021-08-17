https://ria.ru/20210817/moskva-1746029446.html

В Москве мужчина выстрелил в подростка

В Москве мужчина выстрелил в подростка - РИА Новости, 17.08.2021

В Москве мужчина выстрелил в подростка

Прокуратура Москвы начала проверку инцидента, в котором подросток получил огнестрельное ранение в подъезде жилого дома. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T09:05

2021-08-17T09:05

2021-08-17T10:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку инцидента, в котором подросток получил огнестрельное ранение в подъезде жилого дома. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, утром 17 августа на лестничной клетке дома на Челобитьевском шоссе мужчина выстрелил в сторону семнадцатилетнего сына своей сожительницы.Отмечается, что женщина в этот момент находилась рядом. Подростка с проникающим ранением доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.Прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.В ведомстве уточнили, что мужчина ранее судим, сейчас находится под административным надзором, а женщина 1980 года рождения воспитывает еще троих несовершеннолетних детей.

https://ria.ru/20210714/prigovor-1741220049.html

https://ria.ru/20210610/konflikt-1736435809.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва