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В Москве мужчина выстрелил в подростка
В Москве мужчина выстрелил в подростка - РИА Новости, 17.08.2021
В Москве мужчина выстрелил в подростка
Прокуратура Москвы начала проверку инцидента, в котором подросток получил огнестрельное ранение в подъезде жилого дома. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:05
2021-08-17T10:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку инцидента, в котором подросток получил огнестрельное ранение в подъезде жилого дома. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, утром 17 августа на лестничной клетке дома на Челобитьевском шоссе мужчина выстрелил в сторону семнадцатилетнего сына своей сожительницы.Отмечается, что женщина в этот момент находилась рядом. Подростка с проникающим ранением доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.Прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.В ведомстве уточнили, что мужчина ранее судим, сейчас находится под административным надзором, а женщина 1980 года рождения воспитывает еще троих несовершеннолетних детей.
https://ria.ru/20210714/prigovor-1741220049.html
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происшествия, москва
09:05 17.08.2021 (обновлено: 10:26 17.08.2021)
 
В Москве мужчина выстрелил в подростка

В Москве мужчина выстрелил в 17-летнего сына сожительницы

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку инцидента, в котором подросток получил огнестрельное ранение в подъезде жилого дома.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, утром 17 августа на лестничной клетке дома на Челобитьевском шоссе мужчина выстрелил в сторону семнадцатилетнего сына своей сожительницы.
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Отмечается, что женщина в этот момент находилась рядом. Подростка с проникающим ранением доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
В ведомстве уточнили, что мужчина ранее судим, сейчас находится под административным надзором, а женщина 1980 года рождения воспитывает еще троих несовершеннолетних детей.
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