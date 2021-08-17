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Школьники-сироты получат бесплатные одежду и проезд, заявил Мишустин
Школьники-сироты получат бесплатные одежду и проезд, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.08.2021
Школьники-сироты получат бесплатные одежду и проезд, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что социальные гарантии по обеспечению одеждой, питанием, медицинской помощью, а также оплату проезда и покупку... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:55
2021-08-17T13:01
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что социальные гарантии по обеспечению одеждой, питанием, медицинской помощью, а также оплату проезда и покупку учебников планируется распространить на ребят, которые потеряли родителей во время учебы в школе и детей-сирот, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия, а потому продолжают учиться."Мы также рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которые дадут дополнительные социальные гарантии детям-сиротам. Так, для ребят, которые по разным причинам остались без родителей во время учебы в вузах и техникумах, действуют различные льготы и преференции", - заявил Мишустин на заседании правительства.По словам премьер-министра, по сути они находятся на полном государственном обеспечении: получают бесплатную одежду, обувь, питание, медицинскую помощь, им оплачивается проезд и покупка учебников."Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться. Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни", - добавил Мишустин.
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общество, михаил мишустин, россия
12:55 17.08.2021 (обновлено: 13:01 17.08.2021)
 
Школьники-сироты получат бесплатные одежду и проезд, заявил Мишустин

Премьер Мишустин пообещал обеспечить школьников-сирот дополнительными социальными гарантиями

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что социальные гарантии по обеспечению одеждой, питанием, медицинской помощью, а также оплату проезда и покупку учебников планируется распространить на ребят, которые потеряли родителей во время учебы в школе и детей-сирот, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия, а потому продолжают учиться.
"Мы также рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которые дадут дополнительные социальные гарантии детям-сиротам. Так, для ребят, которые по разным причинам остались без родителей во время учебы в вузах и техникумах, действуют различные льготы и преференции", - заявил Мишустин на заседании правительства.
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По словам премьер-министра, по сути они находятся на полном государственном обеспечении: получают бесплатную одежду, обувь, питание, медицинскую помощь, им оплачивается проезд и покупка учебников.
"Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться. Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни", - добавил Мишустин.
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