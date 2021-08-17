https://ria.ru/20210817/mgu-1746143163.html
Москвичка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила в МГУ на бюджет
Москвичка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила в МГУ на бюджет - РИА Новости, 18.08.2021
Москвичка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила в МГУ на бюджет
Москвичка Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, не поступила на бюджетное место на психологическом факультете Московского... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-17T20:10
2021-08-17T20:10
2021-08-18T00:48
общество
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
виктор садовничий
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москвичка Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, не поступила на бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, следует из приказа о зачислении.Ранее ректор МГУ, академик Виктор Садовничий заявил журналистам, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете.Приемная кампания в российские вузы завершилась 17 августа, согласно утвержденному Минобрнауки России расписанию, в этот день должны быть опубликованы приказы о зачислении.В опубликованном на сайте центральной приемной комиссии МГУ приказе о зачислении на факультет психологии имя Алисы Тепляковой отсутствует.Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. СМИ писали, что она планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями.
https://sn.ria.ru/20210709/ege-1740627584.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), виктор садовничий, единый государственный экзамен (егэ), россия
20:10 17.08.2021 (обновлено: 00:48 18.08.2021)
Москвичка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила в МГУ на бюджет
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет Алиса Теплякова не поступила на бюджет в МГУ