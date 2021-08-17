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Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным
Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным - РИА Новости, 17.08.2021
Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась отвечать на вопрос о темах встречи с российским президентом Владимиром Путиным 20 августа. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:46
2021-08-17T15:46
в мире
литва
белоруссия
москва
владимир путин
ангела меркель
александр лукашенко
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась отвечать на вопрос о темах встречи с российским президентом Владимиром Путиным 20 августа.Встреча Путина и Меркель пройдет в Москве.Касаясь вопроса о нелегальных мигрантах из Белоруссии, Меркель уточнила, что Берлин осуждает использование этих людей в качестве инструмента "в гибридном противостоянии", которое ведет президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я буду четко указывать на это, неважно,... говорю ли я с моей коллегой из Эстонии или с Россией", - добавила Меркель.В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, литва, белоруссия, москва, владимир путин, ангела меркель, александр лукашенко
15:46 17.08.2021
 
Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

Канцлер ФРГ Меркель отказалась отвечать на вопрос о предстоящих переговорах с президентом Путиным

© REUTERS / Odd AndersenКанцлер Германии Ангела Меркель после выступления с заявлением по Афганистану в Берлине, Германия
Канцлер Германии Ангела Меркель после выступления с заявлением по Афганистану в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Odd Andersen
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась отвечать на вопрос о темах встречи с российским президентом Владимиром Путиным 20 августа.
Встреча Путина и Меркель пройдет в Москве.
"Я не хочу сейчас предвосхищать наши переговоры с президентом Путиным", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос, будет ли на встрече обсуждаться ситуация в Белоруссии.
Касаясь вопроса о нелегальных мигрантах из Белоруссии, Меркель уточнила, что Берлин осуждает использование этих людей в качестве инструмента "в гибридном противостоянии", которое ведет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 08:45
Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Меркель
"Я буду четко указывать на это, неважно,... говорю ли я с моей коллегой из Эстонии или с Россией", - добавила Меркель.
В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреЛитваБелоруссияМоскваВладимир ПутинАнгела МеркельАлександр Лукашенко
 
 
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