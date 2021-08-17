https://ria.ru/20210817/merkel-1746098754.html
Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным
Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным - РИА Новости, 17.08.2021
Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась отвечать на вопрос о темах встречи с российским президентом Владимиром Путиным 20 августа. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:46
2021-08-17T15:46
2021-08-17T15:46
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БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась отвечать на вопрос о темах встречи с российским президентом Владимиром Путиным 20 августа.Встреча Путина и Меркель пройдет в Москве.Касаясь вопроса о нелегальных мигрантах из Белоруссии, Меркель уточнила, что Берлин осуждает использование этих людей в качестве инструмента "в гибридном противостоянии", которое ведет президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я буду четко указывать на это, неважно,... говорю ли я с моей коллегой из Эстонии или с Россией", - добавила Меркель.В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210815/vstrecha-1745787890.html
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в мире, литва, белоруссия, москва, владимир путин, ангела меркель, александр лукашенко
Меркель отказалась отвечать на вопрос о переговорах с Путиным
Канцлер ФРГ Меркель отказалась отвечать на вопрос о предстоящих переговорах с президентом Путиным