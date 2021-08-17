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Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день
Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день - РИА Новости, 17.08.2021
Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день
Минтруд подготовил проект, который сокращает срок информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:00
2021-08-17T11:00
общество
мфц (многофункциональный центр)
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минтруд подготовил проект, который сокращает срок информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Документ разработан для упрощения процедуры и сокращения сроков информирования о размере материнского (семейного) капитала. Теперь узнать сведения об остатке материнского (семейного) капитала через МФЦ можно будет за один день. Ранее на это требовалось до 5 дней", - пояснили в министерстве.Вместо заявления нужно будет заполнить запрос, а информацию выдадут в виде выписки, что и позволит сократить срок.Информацию о размере материнского капитала уже сейчас можно получить и на портале Госуслуг. Выписка поступает в личный кабинет заявителя на портале в режиме онлайн.
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общество, мфц (многофункциональный центр), россия
11:00 17.08.2021
 
Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день

Минтруд: россияне смогут получать сведения об остатке маткапитала в МФЦ за день

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Сотрудники и посетители нового флагманского центра МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минтруд подготовил проект, который сокращает срок информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Документ разработан для упрощения процедуры и сокращения сроков информирования о размере материнского (семейного) капитала. Теперь узнать сведения об остатке материнского (семейного) капитала через МФЦ можно будет за один день. Ранее на это требовалось до 5 дней", - пояснили в министерстве.
Вместо заявления нужно будет заполнить запрос, а информацию выдадут в виде выписки, что и позволит сократить срок.
Информацию о размере материнского капитала уже сейчас можно получить и на портале Госуслуг. Выписка поступает в личный кабинет заявителя на портале в режиме онлайн.
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ОбществоМФЦ (многофункциональный центр)Россия
 
 
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