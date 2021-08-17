https://ria.ru/20210817/matkapital-1746045804.html

Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день

Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день - РИА Новости, 17.08.2021

Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день

Минтруд подготовил проект, который сокращает срок информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:00

2021-08-17T11:00

2021-08-17T11:00

общество

мфц (многофункциональный центр)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590235887_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_58f4808b40e3198041047048b8920f24.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минтруд подготовил проект, который сокращает срок информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Документ разработан для упрощения процедуры и сокращения сроков информирования о размере материнского (семейного) капитала. Теперь узнать сведения об остатке материнского (семейного) капитала через МФЦ можно будет за один день. Ранее на это требовалось до 5 дней", - пояснили в министерстве.Вместо заявления нужно будет заполнить запрос, а информацию выдадут в виде выписки, что и позволит сократить срок.Информацию о размере материнского капитала уже сейчас можно получить и на портале Госуслуг. Выписка поступает в личный кабинет заявителя на портале в режиме онлайн.

https://ria.ru/20210803/mfts-1744172224.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мфц (многофункциональный центр), россия