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Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день
Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день - РИА Новости, 17.08.2021
Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день
Минтруд подготовил проект, который сокращает срок информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:00
2021-08-17T11:00
2021-08-17T11:00
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минтруд подготовил проект, который сокращает срок информирования о размере материнского капитала через МФЦ до одного дня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Документ разработан для упрощения процедуры и сокращения сроков информирования о размере материнского (семейного) капитала. Теперь узнать сведения об остатке материнского (семейного) капитала через МФЦ можно будет за один день. Ранее на это требовалось до 5 дней", - пояснили в министерстве.Вместо заявления нужно будет заполнить запрос, а информацию выдадут в виде выписки, что и позволит сократить срок.Информацию о размере материнского капитала уже сейчас можно получить и на портале Госуслуг. Выписка поступает в личный кабинет заявителя на портале в режиме онлайн.
https://ria.ru/20210803/mfts-1744172224.html
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общество, мфц (многофункциональный центр), россия
Сведения об остатке маткапитала в МФЦ можно будет получить за день
Минтруд: россияне смогут получать сведения об остатке маткапитала в МФЦ за день