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На Карибах вводят новые ограничения для туристов
На Карибах вводят новые ограничения для туристов - РИА Новости, 17.08.2021
На Карибах вводят новые ограничения для туристов
Власти Мартиники и Гваделупы — заморских территорий Франции — из-за роста заболеваемости COVID-19 просят туристов покинуть эти курорты, сообщает Travel and... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:40
2021-08-17T00:40
2021-08-17T00:40
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Мартиники и Гваделупы — заморских территорий Франции — из-за роста заболеваемости COVID-19 просят туристов покинуть эти курорты, сообщает Travel and Leisure.Для прибывающих на острова введен трехнедельный карантин. Пляжи и магазины, где продают товары не первой необходимости, закрыты.При этом туристам, которые все же решат остаться на острове, власти запретили уезжать или уходить из гостиниц или отелей дальше, чем на километр.Французское правительство считает причиной очередной вспышки заражений коронавирусом на Карибах низкие темпы вакцинации. Если в материковой части страны более половины населения прошли иммунизацию, то на Гваделупе — 15 процентов жителей, а на Мартинике — около 20 процентов.
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вакцинация, мартиника, франция, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, гваделупа