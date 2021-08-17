Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/manifest-1746071009.html
ЕР представила манифест о защите россиян в цифровой среде
ЕР представила манифест о защите россиян в цифровой среде - РИА Новости, 17.08.2021
ЕР представила манифест о защите россиян в цифровой среде
Партия "Единая Россия" представила "Цифровой манифест", в рамках которого предлагает внедрять обучение навыкам цифровой гигиены в повседневную жизнь и... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:06
2021-08-17T13:06
общество
александр хинштейн
единая россия
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" представила "Цифровой манифест", в рамках которого предлагает внедрять обучение навыкам цифровой гигиены в повседневную жизнь и образовательную среду в первую очередь среди детей и родителей, а также считает необходимым достичь компромисса между дистанционным и традиционным образованием, когда цифровизация не заменяет личное общение ребенка и учителя.Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, был представлен заместителем секретаря генсовета "Единой России", главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном во вторник на стратегической сессии, посвященной цифровому будущему России.Манифест поделен на три тематических блока - права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство.В первом разделе единороссы выступили с тезисами о недопустимости цифровой дискриминации и "тотальной цифровой слежке", о защите персональных данных граждан, о свободе мнений в интернете, о возможности для образования, труда и самореализации в самых отдалённых уголках страны. Также партия убеждена, что "государство не должно и не может передавать ключевые функции либо право принятия решения от человека автономным системам искусственного интеллекта или цифровых платформ в областях деятельности, затрагивающих конституционные права - медицина, юриспруденция, образование, собственность, право на труд и другие". Кроме этого, отмечается, что любые параллельные, внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство россиян перед законом, должны быть запрещены.Согласно второму разделу, российское цифровое пространство должно стать базово безопасным для пользователя, "то есть свободным от деструктивного контента, суицидных групп, школьных расстрелов, криминальной субкультуры, торговли наркотиками, ЛГБТ-пропаганды, сообществ атак на семейные и национальные ценности, экстремизма всех видов", при этом должны быть созданы законодательные основания для моментального выявления и блокировки подобных сообществ и персональных страниц во всех цифровых средах. Также, по мнению "Единой России", необходимо развитие отечественных цифровых образовательных платформ, которые позволят детям получать знания, посещать музеи и памятники, общаться со сверстниками и экспертами, принимать участие в разработке и реализации проектов в любой точке страны.Третий раздел посвящен темам приоритета государства в защите граждан от кибермошенничества и криминала, от цифровой дискриминации и соблюдения российского законодательства со стороны транснациональных IT-компаний. Помимо этого, единороссы считают, что российский сегмент интернета должен обеспечивать безопасное и стабильное функционирование при любых санкциях и отключениях извне, но не должен означать введения "цифрового железного занавеса", а национальные IT-проекты и компании, работающие в цифровой сфере, должны иметь приоритет при заключении госконтрактов, создании цифровых платформ общественного значения.По словам Хинштейна, документ подготовлен на основе предложений граждан. "Наш манифест - это часть народной программы. Партия "Единая Россия" после того, как мы обсудим его, получим какие-то предложения, постарается его формализовать, утвердив на заседании президиума генерального совета", - добавил он.
https://ria.ru/20191023/1560131924.html
https://ria.ru/20210723/utechka-1742477729.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, россия
13:06 17.08.2021
 
ЕР представила манифест о защите россиян в цифровой среде

ЕР представила манифест о защите интересов и безопасности россиян в цифровой среде

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" представила "Цифровой манифест", в рамках которого предлагает внедрять обучение навыкам цифровой гигиены в повседневную жизнь и образовательную среду в первую очередь среди детей и родителей, а также считает необходимым достичь компромисса между дистанционным и традиционным образованием, когда цифровизация не заменяет личное общение ребенка и учителя.
Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, был представлен заместителем секретаря генсовета "Единой России", главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном во вторник на стратегической сессии, посвященной цифровому будущему России.
Манифест поделен на три тематических блока - права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство.
В первом разделе единороссы выступили с тезисами о недопустимости цифровой дискриминации и "тотальной цифровой слежке", о защите персональных данных граждан, о свободе мнений в интернете, о возможности для образования, труда и самореализации в самых отдалённых уголках страны. Также партия убеждена, что "государство не должно и не может передавать ключевые функции либо право принятия решения от человека автономным системам искусственного интеллекта или цифровых платформ в областях деятельности, затрагивающих конституционные права - медицина, юриспруденция, образование, собственность, право на труд и другие". Кроме этого, отмечается, что любые параллельные, внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство россиян перед законом, должны быть запрещены.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 23.10.2019
23 октября 2019, 18:26
Эксперты рассказали о правилах "цифровой гигиены"
Согласно второму разделу, российское цифровое пространство должно стать базово безопасным для пользователя, "то есть свободным от деструктивного контента, суицидных групп, школьных расстрелов, криминальной субкультуры, торговли наркотиками, ЛГБТ-пропаганды, сообществ атак на семейные и национальные ценности, экстремизма всех видов", при этом должны быть созданы законодательные основания для моментального выявления и блокировки подобных сообществ и персональных страниц во всех цифровых средах. Также, по мнению "Единой России", необходимо развитие отечественных цифровых образовательных платформ, которые позволят детям получать знания, посещать музеи и памятники, общаться со сверстниками и экспертами, принимать участие в разработке и реализации проектов в любой точке страны.
Третий раздел посвящен темам приоритета государства в защите граждан от кибермошенничества и криминала, от цифровой дискриминации и соблюдения российского законодательства со стороны транснациональных IT-компаний. Помимо этого, единороссы считают, что российский сегмент интернета должен обеспечивать безопасное и стабильное функционирование при любых санкциях и отключениях извне, но не должен означать введения "цифрового железного занавеса", а национальные IT-проекты и компании, работающие в цифровой сфере, должны иметь приоритет при заключении госконтрактов, создании цифровых платформ общественного значения.
По словам Хинштейна, документ подготовлен на основе предложений граждан. "Наш манифест - это часть народной программы. Партия "Единая Россия" после того, как мы обсудим его, получим какие-то предложения, постарается его формализовать, утвердив на заседании президиума генерального совета", - добавил он.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 06:25
Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
 
ОбществоАлександр ХинштейнЕдиная РоссияГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
Лента новостейМолния