https://ria.ru/20210817/manifest-1746071009.html

ЕР представила манифест о защите россиян в цифровой среде

ЕР представила манифест о защите россиян в цифровой среде - РИА Новости, 17.08.2021

ЕР представила манифест о защите россиян в цифровой среде

Партия "Единая Россия" представила "Цифровой манифест", в рамках которого предлагает внедрять обучение навыкам цифровой гигиены в повседневную жизнь и... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:06

2021-08-17T13:06

2021-08-17T13:06

общество

александр хинштейн

единая россия

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" представила "Цифровой манифест", в рамках которого предлагает внедрять обучение навыкам цифровой гигиены в повседневную жизнь и образовательную среду в первую очередь среди детей и родителей, а также считает необходимым достичь компромисса между дистанционным и традиционным образованием, когда цифровизация не заменяет личное общение ребенка и учителя.Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, был представлен заместителем секретаря генсовета "Единой России", главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном во вторник на стратегической сессии, посвященной цифровому будущему России.Манифест поделен на три тематических блока - права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство.В первом разделе единороссы выступили с тезисами о недопустимости цифровой дискриминации и "тотальной цифровой слежке", о защите персональных данных граждан, о свободе мнений в интернете, о возможности для образования, труда и самореализации в самых отдалённых уголках страны. Также партия убеждена, что "государство не должно и не может передавать ключевые функции либо право принятия решения от человека автономным системам искусственного интеллекта или цифровых платформ в областях деятельности, затрагивающих конституционные права - медицина, юриспруденция, образование, собственность, право на труд и другие". Кроме этого, отмечается, что любые параллельные, внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство россиян перед законом, должны быть запрещены.Согласно второму разделу, российское цифровое пространство должно стать базово безопасным для пользователя, "то есть свободным от деструктивного контента, суицидных групп, школьных расстрелов, криминальной субкультуры, торговли наркотиками, ЛГБТ-пропаганды, сообществ атак на семейные и национальные ценности, экстремизма всех видов", при этом должны быть созданы законодательные основания для моментального выявления и блокировки подобных сообществ и персональных страниц во всех цифровых средах. Также, по мнению "Единой России", необходимо развитие отечественных цифровых образовательных платформ, которые позволят детям получать знания, посещать музеи и памятники, общаться со сверстниками и экспертами, принимать участие в разработке и реализации проектов в любой точке страны.Третий раздел посвящен темам приоритета государства в защите граждан от кибермошенничества и криминала, от цифровой дискриминации и соблюдения российского законодательства со стороны транснациональных IT-компаний. Помимо этого, единороссы считают, что российский сегмент интернета должен обеспечивать безопасное и стабильное функционирование при любых санкциях и отключениях извне, но не должен означать введения "цифрового железного занавеса", а национальные IT-проекты и компании, работающие в цифровой сфере, должны иметь приоритет при заключении госконтрактов, создании цифровых платформ общественного значения.По словам Хинштейна, документ подготовлен на основе предложений граждан. "Наш манифест - это часть народной программы. Партия "Единая Россия" после того, как мы обсудим его, получим какие-то предложения, постарается его формализовать, утвердив на заседании президиума генерального совета", - добавил он.

https://ria.ru/20191023/1560131924.html

https://ria.ru/20210723/utechka-1742477729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр хинштейн, единая россия, госдума рф, россия