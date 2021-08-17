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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210817/loza-1746116131.html
"Концертов нет": Лоза рассказал, что его доходы упали в два раза
"Концертов нет": Лоза рассказал, что его доходы упали в два раза - РИА Новости, 17.08.2021
"Концертов нет": Лоза рассказал, что его доходы упали в два раза
Доходы певца Юрия Лозы значительно упали по сравнению с 2019 годом, сообщил артист в комментарии Teleprogramma.pro. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:28
2021-08-17T17:29
шоубиз
деньги
юрий лоза
знаменитости
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Доходы певца Юрия Лозы значительно упали по сравнению с 2019 годом, сообщил артист в комментарии Teleprogramma.pro.Из-за пандемии у звезды сократилось количество концертов.Эти же размышления артист опубликовал в своем Instagram. Певец посетовал на несоответствие между доходами и расходами."Вдруг начал подмечать закономерность: реальные доходы всегда меньше тех, на которые рассчитывал, а реальные расходы – значительно больше запланированных", – написал в одной из публикаций Лоза.Ранее певец подал иск к Первому каналу о защите авторских прав на песню "Плот".
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деньги, юрий лоза, знаменитости
17:28 17.08.2021 (обновлено: 17:29 17.08.2021)
 

"Концертов нет": Лоза рассказал, что его доходы упали в два раза

© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПевец Юрий Лоза в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"
Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе Олимпийский во время выступления на фестивале Авторадио Дискотека 80-х - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Доходы певца Юрия Лозы значительно упали по сравнению с 2019 годом, сообщил артист в комментарии Teleprogramma.pro.
Из-за пандемии у звезды сократилось количество концертов.

"Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее. Хотел сделать оградку – цены выросли на металл в два раза. Не сделал. Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали", – заявил Лоза.

Эти же размышления артист опубликовал в своем Instagram. Певец посетовал на несоответствие между доходами и расходами.
"Вдруг начал подмечать закономерность: реальные доходы всегда меньше тех, на которые рассчитывал, а реальные расходы – значительно больше запланированных", – написал в одной из публикаций Лоза.
Ранее певец подал иск к Первому каналу о защите авторских прав на песню "Плот".
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