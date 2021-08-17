17:28 17.08.2021 (обновлено: 17:29 17.08.2021)
"Концертов нет": Лоза рассказал, что его доходы упали в два раза
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПевец Юрий Лоза в спортивном комплексе "Олимпийский" во время выступления на фестивале "Авторадио" "Дискотека 80-х"
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Доходы певца Юрия Лозы значительно упали по сравнению с 2019 годом, сообщил артист в комментарии Teleprogramma.pro.
Из-за пандемии у звезды сократилось количество концертов.
"Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее. Хотел сделать оградку – цены выросли на металл в два раза. Не сделал. Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали…", – заявил Лоза.
Эти же размышления артист опубликовал в своем Instagram. Певец посетовал на несоответствие между доходами и расходами.
"Вдруг начал подмечать закономерность: реальные доходы всегда меньше тех, на которые рассчитывал, а реальные расходы – значительно больше запланированных", – написал в одной из публикаций Лоза.
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