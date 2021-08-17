https://ria.ru/20210817/loza-1746116131.html

"Концертов нет": Лоза рассказал, что его доходы упали в два раза

"Концертов нет": Лоза рассказал, что его доходы упали в два раза - РИА Новости, 17.08.2021

"Концертов нет": Лоза рассказал, что его доходы упали в два раза

Доходы певца Юрия Лозы значительно упали по сравнению с 2019 годом, сообщил артист в комментарии Teleprogramma.pro. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:28

2021-08-17T17:28

2021-08-17T17:29

шоубиз

деньги

юрий лоза

знаменитости

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Доходы певца Юрия Лозы значительно упали по сравнению с 2019 годом, сообщил артист в комментарии Teleprogramma.pro.Из-за пандемии у звезды сократилось количество концертов.Эти же размышления артист опубликовал в своем Instagram. Певец посетовал на несоответствие между доходами и расходами."Вдруг начал подмечать закономерность: реальные доходы всегда меньше тех, на которые рассчитывал, а реальные расходы – значительно больше запланированных", – написал в одной из публикаций Лоза.Ранее певец подал иск к Первому каналу о защите авторских прав на песню "Плот".

https://ria.ru/20210106/loza-1592149901.html

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деньги, юрий лоза, знаменитости