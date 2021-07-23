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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210723/loza-1742603303.html
Назначена дата рассмотрения иска Лозы к "Первому каналу" из-за песни "Плот"
Назначена дата рассмотрения иска Лозы к "Первому каналу" из-за песни "Плот" - РИА Новости, 23.07.2021
Назначена дата рассмотрения иска Лозы к "Первому каналу" из-за песни "Плот"
Мосгорсуд 13 августа начнет процесс по иску исполнителя Юрия Лозы к "Первому каналу" о защите авторских прав на песню "Плот", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:28
2021-07-23T18:28
культура
шоу-бизнес
"голос"
юрий лоза
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 13 августа начнет процесс по иску исполнителя Юрия Лозы к "Первому каналу" о защите авторских прав на песню "Плот", сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев."Подготовка дела к судебному разбирательству продолжится 13 августа 2021 года в 09.30", - сказал он.По словам пресс-секретаря, поводом для обращения в суд стало использование музыкального произведения "Плот" в программе "Голос", запись которой в дальнейшем была размещена в интернете."Истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии, песня была сокращена до куплета и припева продолжительностью одна минута 55 секунд. Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения. Песня искажена для сопровождения голоса солирующим клавишным инструментом, с участием барабанов и иных инструментов в составе оркестра, чего нет в оригинале", - отметил Лазарев.Как указано в иске, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу "Голос", позволивших себе непристойную иронию, а также распространение несоответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.Существование произведения, по мнению заявителя, в таком виде категорически невозможно, так как это является ударом по его "накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе, которую он осуществил", привел пресс-секретарь доводы истца.В исковых требованиях Лоза просит запретить "Первому каналу" использование песни "Плот" и взыскать компенсацию четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и еще один миллион - за моральный вред.
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шоу-бизнес, "голос", юрий лоза, первый канал (телеканал)
18:28 23.07.2021
 
Назначена дата рассмотрения иска Лозы к "Первому каналу" из-за песни "Плот"

Мосгорсуд в августе рассмотрит иск Лозы к "Первому каналу" из-за песни "Плот"

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкКонкурс рок-музыки, организованный газетой "Московский комсомолец". Выступает эстрадный певец Юрий Лоза
Конкурс рок-музыки, организованный газетой Московский комсомолец. Выступает эстрадный певец Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 13 августа начнет процесс по иску исполнителя Юрия Лозы к "Первому каналу" о защите авторских прав на песню "Плот", сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.
"Подготовка дела к судебному разбирательству продолжится 13 августа 2021 года в 09.30", - сказал он.
По словам пресс-секретаря, поводом для обращения в суд стало использование музыкального произведения "Плот" в программе "Голос", запись которой в дальнейшем была размещена в интернете.
"Истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии, песня была сокращена до куплета и припева продолжительностью одна минута 55 секунд. Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения. Песня искажена для сопровождения голоса солирующим клавишным инструментом, с участием барабанов и иных инструментов в составе оркестра, чего нет в оригинале", - отметил Лазарев.
Как указано в иске, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу "Голос", позволивших себе непристойную иронию, а также распространение несоответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.
Существование произведения, по мнению заявителя, в таком виде категорически невозможно, так как это является ударом по его "накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе, которую он осуществил", привел пресс-секретарь доводы истца.
В исковых требованиях Лоза просит запретить "Первому каналу" использование песни "Плот" и взыскать компенсацию четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и еще один миллион - за моральный вред.
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