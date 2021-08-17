Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210817/lenoblast-1746058369.html
Ленобласть получит два млрд рублей инвестиций на ремонт дорог
Ленобласть получит два млрд рублей инвестиций на ремонт дорог - РИА Новости, 17.08.2021
Ленобласть получит два млрд рублей инвестиций на ремонт дорог
Ленинградская область и операторы проекта по созданию комплекса по переработке этансодержащего газа в Кингисеппском районе ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:05
2021-08-17T12:05
ленинградская область
александр дрозденко
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг —РИА Новости. Ленинградская область и операторы проекта по созданию комплекса по переработке этансодержащего газа в Кингисеппском районе ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский Химический Комплекс" подписали соглашения стоимостью два миллиарда рублей, направленное на ремонт 67 километров региональных трасс, сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко.По его словам, документом предусматривается перечисление средств в дорожный фонд Ленинградской области. Ремонт планируется на участках Гостилицкого шоссе (15 километров от Пиллово в сторону Рассвета), дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье (43 километра от федеральной трассы "Нарва" до Краколья), Лужицы — Перовое Мая (четыре километра от Лужицы до перекрестка на Краколье) и Копорье — Ручьи в (пять километров в районе карьеров "Пахомовское" и "Сойкино")."Это пример рационального подхода к большим стройкам. В Усть-Луге создается большое производство на пять тысяч новых рабочих мест и, понимая, что техника нанесет ущерб нашим дорогам, инвестор заключает компенсационное соглашение. Именно так и должен работать бизнес, заинтересованный в развитии территории", — подчеркнул губернатор.В свою очередь, в пресс-службе региональной администрации напомнили, что газохимический завод и газоперерабатывающий завод войдут в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа. Сырьем для газохимического предприятия станет этан, получаемый на интегрированном предприятии — газоперерабатывающем комплексе. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до трех миллионов тонн готовой продукции в год.
https://ria.ru/20210806/lenoblast-1744631648.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, автомобильные дороги
12:05 17.08.2021
 

Ленобласть получит два млрд рублей инвестиций на ремонт дорог

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг —РИА Новости. Ленинградская область и операторы проекта по созданию комплекса по переработке этансодержащего газа в Кингисеппском районе ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский Химический Комплекс" подписали соглашения стоимостью два миллиарда рублей, направленное на ремонт 67 километров региональных трасс, сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко.
По его словам, документом предусматривается перечисление средств в дорожный фонд Ленинградской области. Ремонт планируется на участках Гостилицкого шоссе (15 километров от Пиллово в сторону Рассвета), дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье (43 километра от федеральной трассы "Нарва" до Краколья), Лужицы — Перовое Мая (четыре километра от Лужицы до перекрестка на Краколье) и Копорье — Ручьи в (пять километров в районе карьеров "Пахомовское" и "Сойкино").
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 10:41Ленинградская область
Ленобласть выделит 900 миллионов рублей на достройку проблемных объектов
"Это пример рационального подхода к большим стройкам. В Усть-Луге создается большое производство на пять тысяч новых рабочих мест и, понимая, что техника нанесет ущерб нашим дорогам, инвестор заключает компенсационное соглашение. Именно так и должен работать бизнес, заинтересованный в развитии территории", — подчеркнул губернатор.
В свою очередь, в пресс-службе региональной администрации напомнили, что газохимический завод и газоперерабатывающий завод войдут в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа. Сырьем для газохимического предприятия станет этан, получаемый на интегрированном предприятии — газоперерабатывающем комплексе. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до трех миллионов тонн готовой продукции в год.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
04:27Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
04:11Россиян научили вести диалог с коллекторами
Лента новостейМолния