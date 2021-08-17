https://ria.ru/20210817/lenoblast-1746058369.html

Ленобласть получит два млрд рублей инвестиций на ремонт дорог

Ленобласть получит два млрд рублей инвестиций на ремонт дорог - РИА Новости, 17.08.2021

Ленобласть получит два млрд рублей инвестиций на ремонт дорог

Ленинградская область и операторы проекта по созданию комплекса по переработке этансодержащего газа в Кингисеппском районе ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:05

2021-08-17T12:05

2021-08-17T12:05

ленинградская область

александр дрозденко

автомобильные дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг —РИА Новости. Ленинградская область и операторы проекта по созданию комплекса по переработке этансодержащего газа в Кингисеппском районе ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский Химический Комплекс" подписали соглашения стоимостью два миллиарда рублей, направленное на ремонт 67 километров региональных трасс, сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко.По его словам, документом предусматривается перечисление средств в дорожный фонд Ленинградской области. Ремонт планируется на участках Гостилицкого шоссе (15 километров от Пиллово в сторону Рассвета), дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье (43 километра от федеральной трассы "Нарва" до Краколья), Лужицы — Перовое Мая (четыре километра от Лужицы до перекрестка на Краколье) и Копорье — Ручьи в (пять километров в районе карьеров "Пахомовское" и "Сойкино")."Это пример рационального подхода к большим стройкам. В Усть-Луге создается большое производство на пять тысяч новых рабочих мест и, понимая, что техника нанесет ущерб нашим дорогам, инвестор заключает компенсационное соглашение. Именно так и должен работать бизнес, заинтересованный в развитии территории", — подчеркнул губернатор.В свою очередь, в пресс-службе региональной администрации напомнили, что газохимический завод и газоперерабатывающий завод войдут в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа. Сырьем для газохимического предприятия станет этан, получаемый на интегрированном предприятии — газоперерабатывающем комплексе. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до трех миллионов тонн готовой продукции в год.

https://ria.ru/20210806/lenoblast-1744631648.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, автомобильные дороги