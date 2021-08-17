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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/lavrov-1746091203.html
Москва надеется на ускорение признания коронавирусных сертификатов с ЕС
Москва надеется на ускорение признания коронавирусных сертификатов с ЕС - РИА Новости, 17.08.2021
Москва надеется на ускорение признания коронавирусных сертификатов с ЕС
Россия надеется, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:04
2021-08-17T15:31
распространение коронавируса
в мире
москва
еврокомиссия
сергей лавров
россия
коронавирус covid-19
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия надеется, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее он сообщил, что Минздрав России при поддержке МИД РФ ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронквируса."Процесс идёт, процесс непростой. &lt;...&gt; Надеюсь, что Еврокомиссия ускорится. С нашей стороны Минздрав и институт Гамалеи готовы в самые сжатые сроки эту работу завершить", - сказал Лавров в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.По словам главы МИД РФ, договоренность о взаимном признании сертификатов не означает, что российские вакцины будут сертифицированы."Да, это более быстрый путь, потому что что будет с признанием "Спутника" никто не знает ", - добавил Лавров, отвечая на вопрос, считает ли он взаимное признание сертификатов более быстрым путем, чем признание российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.
https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746094558.html
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в мире, москва, еврокомиссия, сергей лавров, россия, коронавирус covid-19
15:04 17.08.2021 (обновлено: 15:31 17.08.2021)
 
Москва надеется на ускорение признания коронавирусных сертификатов с ЕС

Глава МИД Лавров: Россия надеется на ускорение взаимного признания коронавирусных сертификатов с ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия надеется, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее он сообщил, что Минздрав России при поддержке МИД РФ ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронквируса.
"Процесс идёт, процесс непростой. <...> Надеюсь, что Еврокомиссия ускорится. С нашей стороны Минздрав и институт Гамалеи готовы в самые сжатые сроки эту работу завершить", - сказал Лавров в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.
По словам главы МИД РФ, договоренность о взаимном признании сертификатов не означает, что российские вакцины будут сертифицированы.
"Да, это более быстрый путь, потому что что будет с признанием "Спутника" никто не знает ", - добавил Лавров, отвечая на вопрос, считает ли он взаимное признание сертификатов более быстрым путем, чем признание российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.
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