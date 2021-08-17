https://ria.ru/20210817/lavrov-1746087548.html

Запад теряет свою гегемонию, считает Лавров

Запад теряет свою гегемонию, считает Лавров - РИА Новости, 17.08.2021

Запад теряет свою гегемонию, считает Лавров

Западные страны теряют свою гегемонию в мире, из их рук ускользают "нити управления", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:34

2021-08-17T14:34

2021-08-17T14:49

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

в мире

балтийский федеральный университет

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западные страны теряют свою гегемонию в мире, из их рук ускользают "нити управления", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот эти телодвижения Запада, довольно резкие в ряде случаев, они, к сожалению, будут продолжаться. Запад теряет свою гегемонию, и из его рук ускользают нити управления всем миром. Это болезненно, и есть желание... какими-то новыми агрессивными шагами, инициативными шагами удержать это доминирование", - сказал Лавров, выступая в БФУ имени Канта.

https://ria.ru/20210817/lavrov-1746089172.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, балтийский федеральный университет, россия