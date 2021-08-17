https://ria.ru/20210817/lavrov-1746084676.html

Лавров призвал не навязывать Афганистану формы правления извне

Лавров призвал не навязывать Афганистану формы правления извне - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров призвал не навязывать Афганистану формы правления извне

Навязывать Афганистану какие-то формы правления извне контрпродуктивно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:21

2021-08-17T14:21

2021-08-17T15:13

захват власти в афганистане талибами

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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в мире

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нато

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Навязывать Афганистану какие-то формы правления извне контрпродуктивно, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились в том, о чем я сказал, — как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей некие иные формы государственного правления. Но вот американцы попытались сделать там то, что они называли демократией", — сказал министр, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.По его словам, попытка привить американские представления о государственном устройстве в Афганистане была обречена на провал."В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, — это наивно и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны", — заявил министр.Он также объяснил необдуманные решения западных лидеров утратой былого авторитета.При этом глава российской дипломатии положительно оценил заявления талибов о предстоящем формировании кабинета министров."Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители", — сказал он.Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает призывы к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане, в котором принимали бы участие все этнические и конфессиональные группы.Вместе с тем он подчеркнул, что пока говорить о возможности признания Россией талибов законными властями в стране преждевременно.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746054791.html

https://ria.ru/20210817/taliby-1746031360.html

https://ria.ru/20210817/posolstvo-1746065600.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, сша, талибан, нато, россия