https://ria.ru/20210817/lavrov-1746084676.html
Лавров призвал не навязывать Афганистану формы правления извне
Лавров призвал не навязывать Афганистану формы правления извне - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров призвал не навязывать Афганистану формы правления извне
Навязывать Афганистану какие-то формы правления извне контрпродуктивно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:21
2021-08-17T14:21
2021-08-17T15:13
захват власти в афганистане талибами
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
в мире
сша
талибан
нато
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Навязывать Афганистану какие-то формы правления извне контрпродуктивно, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились в том, о чем я сказал, — как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей некие иные формы государственного правления. Но вот американцы попытались сделать там то, что они называли демократией", — сказал министр, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.По его словам, попытка привить американские представления о государственном устройстве в Афганистане была обречена на провал."В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, — это наивно и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны", — заявил министр.Он также объяснил необдуманные решения западных лидеров утратой былого авторитета.При этом глава российской дипломатии положительно оценил заявления талибов о предстоящем формировании кабинета министров."Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители", — сказал он.Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает призывы к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане, в котором принимали бы участие все этнические и конфессиональные группы.Вместе с тем он подчеркнул, что пока говорить о возможности признания Россией талибов законными властями в стране преждевременно.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, сша, талибан, нато, россия
14:21 17.08.2021 (обновлено: 15:13 17.08.2021)
Лавров призвал не навязывать Афганистану формы правления извне
Глава МИД Лавров: навязывать Афганистану какие-то формы правления извне контрпродуктивно
КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости.
Навязывать Афганистану
какие-то формы правления извне контрпродуктивно, заявил глава МИД России Сергей Лавров
.
"Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились в том, о чем я сказал, — как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей некие иные формы государственного правления. Но вот американцы попытались сделать там то, что они называли демократией", — сказал министр, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта
.
По его словам, попытка привить американские представления о государственном устройстве в Афганистане была обречена на провал.
"В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, — это наивно и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны", — заявил министр.
Он также объяснил необдуманные решения западных лидеров утратой былого авторитета.
"Вот эти телодвижения Запада, довольно резкие в ряде случаев, они, к сожалению, будут продолжаться. Запад теряет свою гегемонию, и из его рук ускользают нити управления всем миром. Это болезненно, и есть желание <...> какими-то новыми агрессивными шагами, инициативными шагами удержать это доминирование", — добавил Лавров.
При этом глава российской дипломатии положительно оценил заявления талибов о предстоящем формировании кабинета министров.
"Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители", — сказал он.
Лавров подчеркнул, что Москва
поддерживает призывы к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане, в котором принимали бы участие все этнические и конфессиональные группы.
Вместе с тем он подчеркнул, что пока говорить о возможности признания Россией талибов законными властями в стране преждевременно.
Захват власти талибами
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана
"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.