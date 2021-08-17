https://ria.ru/20210817/lada-1746018620.html

Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada

Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada - РИА Новости, 17.08.2021

Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada

В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября, сообщили... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:29

2021-08-17T03:29

2021-08-17T03:40

общество

lada

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155951/61/1559516151_0:100:3271:1940_1920x0_80_0_0_29a790a75d6c3d641b230e6a20660da3.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры.По словам гендиректора группы "Прагматика" и вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Владислава Рыдаева, нехватка Grant наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране.Как отметил глава совета директоров "БН-Моторс" и вице президент РОАД Алексей Подщеколдин, дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду Lada. "Сам "АвтоВАЗ" достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию", - добавил он.При этом Подщеколдин уточнил, что нехватка машин фиксируется не только среди моделей, собираемых в России, но и среди импортных."АвтоВАЗ" в понедельник возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено почти на месяц. По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.

https://ria.ru/20210714/avtovaz-1741180601.html

https://ria.ru/20210707/lada-1740197414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, lada, авто, россия