03:29 17.08.2021 (обновлено: 03:40 17.08.2021)
Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada
Автодилеры зафиксировали дефицит машин Lada в России минимум до осени
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры.
По словам гендиректора группы "Прагматика" и вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Владислава Рыдаева, нехватка Grant наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране.
Как отметил глава совета директоров "БН-Моторс" и вице президент РОАД Алексей Подщеколдин, дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду Lada. "Сам "АвтоВАЗ" достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию", - добавил он.
При этом Подщеколдин уточнил, что нехватка машин фиксируется не только среди моделей, собираемых в России, но и среди импортных.
"У "Автомира", как и у всей остальной дилерской сети, со складами как по этой модели (Lada Granta - ред.), так и по всем другим моделям плохо. Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей", - сообщили в компании.
"АвтоВАЗ" в понедельник возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено почти на месяц.
По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.