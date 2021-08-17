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Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada
Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada - РИА Новости, 17.08.2021
Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada
В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября, сообщили... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:29
2021-08-17T03:40
общество
lada
авто
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры.По словам гендиректора группы "Прагматика" и вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Владислава Рыдаева, нехватка Grant наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране.Как отметил глава совета директоров "БН-Моторс" и вице президент РОАД Алексей Подщеколдин, дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду Lada. "Сам "АвтоВАЗ" достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию", - добавил он.При этом Подщеколдин уточнил, что нехватка машин фиксируется не только среди моделей, собираемых в России, но и среди импортных."АвтоВАЗ" в понедельник возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено почти на месяц. По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.
https://ria.ru/20210714/avtovaz-1741180601.html
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общество, lada, авто, россия
03:29 17.08.2021 (обновлено: 03:40 17.08.2021)
 
Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada

Автодилеры зафиксировали дефицит машин Lada в России минимум до осени

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры.
По словам гендиректора группы "Прагматика" и вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Владислава Рыдаева, нехватка Grant наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране.
Как отметил глава совета директоров "БН-Моторс" и вице президент РОАД Алексей Подщеколдин, дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду Lada. "Сам "АвтоВАЗ" достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию", - добавил он.
При этом Подщеколдин уточнил, что нехватка машин фиксируется не только среди моделей, собираемых в России, но и среди импортных.
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"У "Автомира", как и у всей остальной дилерской сети, со складами как по этой модели (Lada Granta - ред.), так и по всем другим моделям плохо. Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей", - сообщили в компании.

"АвтоВАЗ" в понедельник возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено почти на месяц.
По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.
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