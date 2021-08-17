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При крушении Ил-112В в Подмосковье не выжил никто
При крушении Ил-112В в Подмосковье не выжил никто - РИА Новости, 17.08.2021
При крушении Ил-112В в Подмосковье не выжил никто
Выживших на борту потерпевшего крушение Ил-112В нет, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:28
2021-08-17T21:59
происшествия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Выживших на борту потерпевшего крушение Ил-112В нет, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших", — говорится в заявлении.Пять дней назад борт прибыл из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.Сегодня летчики готовились к демонстрационным полетам. Опытный образец военного транспортника летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения он взорвался.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание в правом двигателе.На земле жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26.Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.
https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html
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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.
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происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), крушение ил-112в в подмосковье
15:28 17.08.2021 (обновлено: 21:59 17.08.2021)
 
При крушении Ил-112В в Подмосковье не выжил никто

ОАК подтвердила, что экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112В погиб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
Автомобиль скорой медицинской помощи в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Выживших на борту потерпевшего крушение Ил-112В нет, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших", — говорится в заявлении.
Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей
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Пять дней назад борт прибыл из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.
Сегодня летчики готовились к демонстрационным полетам. Опытный образец военного транспортника летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения он взорвался.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание в правом двигателе.
На земле жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26.
Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.
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ПроисшествияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Крушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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