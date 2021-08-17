https://ria.ru/20210817/krushenie-1746095091.html

При крушении Ил-112В в Подмосковье не выжил никто

При крушении Ил-112В в Подмосковье не выжил никто - РИА Новости, 17.08.2021

При крушении Ил-112В в Подмосковье не выжил никто

Выживших на борту потерпевшего крушение Ил-112В нет, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:28

2021-08-17T15:28

2021-08-17T21:59

происшествия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Выживших на борту потерпевшего крушение Ил-112В нет, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших", — говорится в заявлении.Пять дней назад борт прибыл из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.Сегодня летчики готовились к демонстрационным полетам. Опытный образец военного транспортника летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения он взорвался.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание в правом двигателе.На земле жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26.Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.

https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html

https://ria.ru/20210731/avarii-1743797466.html

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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. 2021-08-17T15:28 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), крушение ил-112в в подмосковье