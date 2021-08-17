https://ria.ru/20210817/krazha-1746028539.html

На Колыме обокрали отправившегося в кругосветку ученого из Австрии

На Колыме обокрали отправившегося в кругосветку ученого из Австрии - РИА Новости, 17.08.2021

На Колыме обокрали отправившегося в кругосветку ученого из Австрии

Полицейские в Магаданской области раскрыли кражу оборудования, принадлежащего ученому-геологу из Австрии Герфриду Свободе, подозреваемого задержали, сообщает во РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:46

2021-08-17T08:46

2021-08-17T08:46

происшествия

магаданская область

магадан

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МАГАДАН, 17 авг – РИА Новости. Полицейские в Магаданской области раскрыли кражу оборудования, принадлежащего ученому-геологу из Австрии Герфриду Свободе, подозреваемого задержали, сообщает во вторник МВД России."Житель Австрии решил совершить кругосветное путешествие на автомобиле-вездеходе. В 2020 году он три месяца ездил по Сибири, добрался до Магадана, но из-за пандемии был вынужден вернуться на родину. Машину и находившуюся в ней технику Свобода оставил в гараже своего знакомого из России. Недавно австриец решил вернуться на Колыму. Осматривая вездеход, он обнаружил исчезновение аппаратуры для съемок. Были похищены квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера и аксессуары на сумму более 600 тысяч рублей. Хозяин гаража обратился за помощью в полицию и рассказал, что некоторое время в помещение имел доступ приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.Поясняется, что полицейские выяснили, что подозреваемый находится в Ягоднинском городском округе Магаданской области на расстоянии 500 километров от места преступления. Местные полицейские задержали его и доставили в областной центр."Сотрудники отдела МВД России по городу Магадану в течение суток раскрыли кражу оборудования для фотовидеосъемки и задержали подозреваемого в преступлении. Похищенная техника принадлежит ученому-геологу Герфриду Свободе … Задержанный признался в краже и указал местонахождение похищенного. После проведения необходимых следственных действий аппаратура возвращена законному владельцу, который намерен вернуться на родину", - сообщает ведомство.Уточняется, что в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража", а Герфрид Свобода поблагодарил полицейских за оперативно оказанную помощь.

https://ria.ru/20210817/depressiya-1746021100.html

магаданская область

магадан

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, магаданская область, магадан, австрия