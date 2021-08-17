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На Колыме обокрали отправившегося в кругосветку ученого из Австрии
На Колыме обокрали отправившегося в кругосветку ученого из Австрии - РИА Новости, 17.08.2021
На Колыме обокрали отправившегося в кругосветку ученого из Австрии
Полицейские в Магаданской области раскрыли кражу оборудования, принадлежащего ученому-геологу из Австрии Герфриду Свободе, подозреваемого задержали, сообщает во РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:46
2021-08-17T08:46
происшествия
магаданская область
магадан
австрия
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МАГАДАН, 17 авг – РИА Новости. Полицейские в Магаданской области раскрыли кражу оборудования, принадлежащего ученому-геологу из Австрии Герфриду Свободе, подозреваемого задержали, сообщает во вторник МВД России."Житель Австрии решил совершить кругосветное путешествие на автомобиле-вездеходе. В 2020 году он три месяца ездил по Сибири, добрался до Магадана, но из-за пандемии был вынужден вернуться на родину. Машину и находившуюся в ней технику Свобода оставил в гараже своего знакомого из России. Недавно австриец решил вернуться на Колыму. Осматривая вездеход, он обнаружил исчезновение аппаратуры для съемок. Были похищены квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера и аксессуары на сумму более 600 тысяч рублей. Хозяин гаража обратился за помощью в полицию и рассказал, что некоторое время в помещение имел доступ приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.Поясняется, что полицейские выяснили, что подозреваемый находится в Ягоднинском городском округе Магаданской области на расстоянии 500 километров от места преступления. Местные полицейские задержали его и доставили в областной центр."Сотрудники отдела МВД России по городу Магадану в течение суток раскрыли кражу оборудования для фотовидеосъемки и задержали подозреваемого в преступлении. Похищенная техника принадлежит ученому-геологу Герфриду Свободе … Задержанный признался в краже и указал местонахождение похищенного. После проведения необходимых следственных действий аппаратура возвращена законному владельцу, который намерен вернуться на родину", - сообщает ведомство.Уточняется, что в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража", а Герфрид Свобода поблагодарил полицейских за оперативно оказанную помощь.
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происшествия, магаданская область, магадан, австрия
08:46 17.08.2021
 
На Колыме обокрали отправившегося в кругосветку ученого из Австрии

На Колыме обокрали отправившегося в кругосветку ученого из Австрии, подозреваемого задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАГАДАН, 17 авг – РИА Новости. Полицейские в Магаданской области раскрыли кражу оборудования, принадлежащего ученому-геологу из Австрии Герфриду Свободе, подозреваемого задержали, сообщает во вторник МВД России.
"Житель Австрии решил совершить кругосветное путешествие на автомобиле-вездеходе. В 2020 году он три месяца ездил по Сибири, добрался до Магадана, но из-за пандемии был вынужден вернуться на родину. Машину и находившуюся в ней технику Свобода оставил в гараже своего знакомого из России. Недавно австриец решил вернуться на Колыму. Осматривая вездеход, он обнаружил исчезновение аппаратуры для съемок. Были похищены квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера и аксессуары на сумму более 600 тысяч рублей. Хозяин гаража обратился за помощью в полицию и рассказал, что некоторое время в помещение имел доступ приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.
Поясняется, что полицейские выяснили, что подозреваемый находится в Ягоднинском городском округе Магаданской области на расстоянии 500 километров от места преступления. Местные полицейские задержали его и доставили в областной центр.
"Сотрудники отдела МВД России по городу Магадану в течение суток раскрыли кражу оборудования для фотовидеосъемки и задержали подозреваемого в преступлении. Похищенная техника принадлежит ученому-геологу Герфриду Свободе … Задержанный признался в краже и указал местонахождение похищенного. После проведения необходимых следственных действий аппаратура возвращена законному владельцу, который намерен вернуться на родину", - сообщает ведомство.
Уточняется, что в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража", а Герфрид Свобода поблагодарил полицейских за оперативно оказанную помощь.
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