https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746125258.html

Патологоанатом назвал "главную тайну" коронавируса

Патологоанатом назвал "главную тайну" коронавируса - РИА Новости, 17.08.2021

Патологоанатом назвал "главную тайну" коронавируса

Патологоанатом Центра Алмазова в Санкт-Петербурге Всеволод Цинзерлинг в интервью порталу "Доктор Питер" рассказал о "главной тайне" коронавируса. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:04

2021-08-17T18:04

2021-08-17T21:16

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Патологоанатом Центра Алмазова в Санкт-Петербурге Всеволод Цинзерлинг в интервью порталу "Доктор Питер" рассказал о "главной тайне" коронавируса.По словам медика, причины смертности пациентов с COVID-19 медики изучили достаточно. Однако остается вопрос: почему одни переносят инфекцию легко, а другие — тяжело, но все же выздоравливают, даже при отсутствии нейтрализующих антител?"Мы когда-то мечтали, что COVID может стать чем-то типа кори: человек переболел или привился, а дальше все, иммунные клетки памяти обеспечат защиту до смерти", — добавил врач. С коронавирусом так не получилось — поскольку инфекция поражает и иммунные клетки памяти, подытожил он.За минувшие сутки в России выявили 20 958 новых случаев COVID-19, жертвами болезни стали 805 человек, выздоровели — 18 407.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 642 559 человек, из них 172 110 умерли, 5 918 324 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 207,8 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746094558.html

https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746051961.html

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