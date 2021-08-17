18:04 17.08.2021 (обновлено: 21:16 17.08.2021)
Патологоанатом назвал "главную тайну" коронавируса
Патологоанатом Цинзерлинг: почему люди выздоравливают — главная тайна COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Патологоанатом Центра Алмазова в Санкт-Петербурге Всеволод Цинзерлинг в интервью порталу "Доктор Питер" рассказал о "главной тайне" коронавируса.
По словам медика, причины смертности пациентов с COVID-19 медики изучили достаточно. Однако остается вопрос: почему одни переносят инфекцию легко, а другие — тяжело, но все же выздоравливают, даже при отсутствии нейтрализующих антител?
"Мы когда-то мечтали, что COVID может стать чем-то типа кори: человек переболел или привился, а дальше все, иммунные клетки памяти обеспечат защиту до смерти", — добавил врач.
С коронавирусом так не получилось — поскольку инфекция поражает и иммунные клетки памяти, подытожил он.
За минувшие сутки в России выявили 20 958 новых случаев COVID-19, жертвами болезни стали 805 человек, выздоровели — 18 407.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 642 559 человек, из них 172 110 умерли, 5 918 324 пациента вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 207,8 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.