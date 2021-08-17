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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746051961.html
В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.08.2021
В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 006, Подмосковье - 1 328, Санкт-Петербурге - 1 156, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:34
2021-08-17T11:34
распространение коронавируса
общество
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 006, Подмосковье - 1 328, Санкт-Петербурге - 1 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2006, 2. Московская область - 1 328, 3. Санкт-Петербург - 1 156", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 23, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 7.
республика алтай
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общество, республика алтай, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 17.08.2021
 
В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 006, Подмосковье - 1 328, Санкт-Петербурге - 1 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2006, 2. Московская область - 1 328, 3. Санкт-Петербург - 1 156", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 23, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 7.
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