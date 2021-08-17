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В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.08.2021
В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 006, Подмосковье - 1 328, Санкт-Петербурге - 1 156, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:34
2021-08-17T11:34
2021-08-17T11:34
распространение коронавируса
общество
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 006, Подмосковье - 1 328, Санкт-Петербурге - 1 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2006, 2. Московская область - 1 328, 3. Санкт-Петербург - 1 156", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 23, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 7.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, республика алтай, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом