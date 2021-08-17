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В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.08.2021

В Москве выявили 2006 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 006, Подмосковье - 1 328, Санкт-Петербурге - 1 156, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:34

2021-08-17T11:34

2021-08-17T11:34

распространение коронавируса

общество

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 006, Подмосковье - 1 328, Санкт-Петербурге - 1 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2006, 2. Московская область - 1 328, 3. Санкт-Петербург - 1 156", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 23, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 7.

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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