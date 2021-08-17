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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746051503.html
В России за сутки выписали 18 407 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 18 407 человек после COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021
В России за сутки выписали 18 407 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 407 человек после COVID-19, за все время - 5 918 324, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:32
2021-08-17T11:32
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 407 человек после COVID-19, за все время - 5 918 324, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 407 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 918 324", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2467 человек, в Подмосковье - 1891, Санкт-Петербурге - 1316.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 17.08.2021
 
В России за сутки выписали 18 407 человек после COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выписали 18 407 человек после COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 407 человек после COVID-19, за все время - 5 918 324, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 407 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 918 324", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 2467 человек, в Подмосковье - 1891, Санкт-Петербурге - 1316.
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