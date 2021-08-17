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Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19
Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021
Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром может привести к раку легких. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:52
2021-08-17T10:52
2021-08-17T11:22
распространение коронавируса
общество
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром может привести к раку легких.Медик напомнил, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления, а у 25-30% людей с положительными COVID-тестами нет симптомов. Однако в редких случаях после тяжелой формы заболевания встречается легочный фиброз — процесс образования рубцовой ткани в легких. У таких пациентов риск рака повышается в восемь-четырнадцать раз.Тяжелые пневмонии в основном наблюдаются у пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые и так относятся к группе риска, добавил врач.
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общество, здоровье, коронавирус covid-19
10:52 17.08.2021 (обновлено: 11:22 17.08.2021)
Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19
Врач Александр Мясников: диффузный фиброз легких повышает риск рака до 14 раз