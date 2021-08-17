https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746044720.html

Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19

Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021

Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром может привести к раку легких. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:52

2021-08-17T10:52

2021-08-17T11:22

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здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром может привести к раку легких.Медик напомнил, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления, а у 25-30% людей с положительными COVID-тестами нет симптомов. Однако в редких случаях после тяжелой формы заболевания встречается легочный фиброз — процесс образования рубцовой ткани в легких. У таких пациентов риск рака повышается в восемь-четырнадцать раз.Тяжелые пневмонии в основном наблюдаются у пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые и так относятся к группе риска, добавил врач.

https://ria.ru/20210812/shtammy-1745450959.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, коронавирус covid-19