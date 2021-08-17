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Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов - РИА Новости, 17.08.2021
Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
В Москве в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:29
2021-08-17T15:20
москва
ил-78
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
московский авиационный институт
ил-114
воздушно-космические силы россии
ил-76мд
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Москве в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Уточняется, что смерть наступила после тяжелой болезни. Как подчеркнули в ОАК, всю свою трудовую деятельность инженер посвятил ОКБ Ильюшина.Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет. Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.С 2004-го руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС и гражданской авиации. Участвовал в проектах по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного Ил-76МД-90А. Под его руководством прошли наземные испытания всех систем первого опытного самолета, позволившие начать летные тесты.
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москва, ил-78, объединенная авиастроительная корпорация (оак), московский авиационный институт, ил-114, воздушно-космические силы россии, ил-76мд, россия
10:29 17.08.2021 (обновлено: 15:20 17.08.2021)
 
Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер на 60-м году жизни

© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Андрей Юрасов
Андрей Юрасов - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Москве в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Уточняется, что смерть наступила после тяжелой болезни. Как подчеркнули в ОАК, всю свою трудовую деятельность инженер посвятил ОКБ Ильюшина.
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Главный конструктор ОАО "Ил" Андрей Юрасов на МАКС-2013
Главный конструктор ОАО Ил Андрей Юрасов на МАКС-2013 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
Главный конструктор ОАО "Ил" Андрей Юрасов на МАКС-2013
Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет. Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.
С 2004-го руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС и гражданской авиации. Участвовал в проектах по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного Ил-76МД-90А. Под его руководством прошли наземные испытания всех систем первого опытного самолета, позволившие начать летные тесты.
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Главный конструктор Объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время награждения орденом Почета
Главный конструктор Объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время награждения орденом Почета - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
Главный конструктор Объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время награждения орденом Почета
 
МоскваИл-78Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Московский авиационный институтИл-114Воздушно-космические силы РоссииИл-76МДРоссия
 
 
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