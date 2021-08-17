10:29 17.08.2021 (обновлено: 15:20 17.08.2021)
Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер на 60-м году жизни
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Москве в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Уточняется, что смерть наступила после тяжелой болезни. Как подчеркнули в ОАК, всю свою трудовую деятельность инженер посвятил ОКБ Ильюшина.
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Главный конструктор ОАО "Ил" Андрей Юрасов на МАКС-2013
Главный конструктор ОАО "Ил" Андрей Юрасов на МАКС-2013
Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет. Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.
С 2004-го руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС и гражданской авиации. Участвовал в проектах по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного Ил-76МД-90А. Под его руководством прошли наземные испытания всех систем первого опытного самолета, позволившие начать летные тесты.
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Главный конструктор Объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время награждения орденом Почета
Главный конструктор Объединенной дирекции программ Ил-76 Андрей Юрасов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время награждения орденом Почета