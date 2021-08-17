https://ria.ru/20210817/konstruktor-1746039836.html

Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов - РИА Новости, 17.08.2021

Умер главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

В Москве в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:29

2021-08-17T10:29

2021-08-17T15:20

москва

ил-78

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

московский авиационный институт

ил-114

воздушно-космические силы россии

ил-76мд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746043230_51:57:1118:657_1920x0_80_0_0_4ac09fa8175375679c67db4e3deb47fd.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Москве в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Уточняется, что смерть наступила после тяжелой болезни. Как подчеркнули в ОАК, всю свою трудовую деятельность инженер посвятил ОКБ Ильюшина.Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет. Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.С 2004-го руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС и гражданской авиации. Участвовал в проектах по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного Ил-76МД-90А. Под его руководством прошли наземные испытания всех систем первого опытного самолета, позволившие начать летные тесты.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ил-78, объединенная авиастроительная корпорация (оак), московский авиационный институт, ил-114, воздушно-космические силы россии, ил-76мд, россия