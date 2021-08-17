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Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов
Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов - РИА Новости, 17.08.2021
Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов
Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье опытного образца самолета Ил-112В был Герой России Николай Куимов, сообщили РИА Новости в "Объединенной РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:12
2021-08-17T12:34
происшествия
московская область (подмосковье)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье опытного образца самолета Ил-112В был Герой России Николай Куимов, сообщили РИА Новости в "Объединенной авиастроительной корпорации"."Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов", - сказали в пресс-службе.По данным источников РИА Новости в отрасли, весь экипаж самолета из трех человек погиб, а предварительная причина трагедии – пожар в одном из двигателей.
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происшествия, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), крушение ил-112в в подмосковье
12:12 17.08.2021 (обновлено: 12:34 17.08.2021)
 
Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов

ОАК: командиром разбившегося в Подмосковье Ил-112В был Герой России Николай Куимов

© РИА Новости / пресс-служба ОАК/Армен ГаспарянЛетчик-испытатель ПАО "Ильюшин", Герой России Николай Куимов после первого испытательного полета новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В
Летчик-испытатель ПАО Ильюшин, Герой России Николай Куимов после первого испытательного полета новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба ОАК/Армен Гаспарян
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье опытного образца самолета Ил-112В был Герой России Николай Куимов, сообщили РИА Новости в "Объединенной авиастроительной корпорации".
"Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов", - сказали в пресс-службе.
По данным источников РИА Новости в отрасли, весь экипаж самолета из трех человек погиб, а предварительная причина трагедии – пожар в одном из двигателей.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Крушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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