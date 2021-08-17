https://ria.ru/20210817/komandir-1746059189.html

Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов

Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов - РИА Новости, 17.08.2021

Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов

Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье опытного образца самолета Ил-112В был Герой России Николай Куимов, сообщили РИА Новости в "Объединенной РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:12

2021-08-17T12:12

2021-08-17T12:34

происшествия

московская область (подмосковье)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

крушение ил-112в в подмосковье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746058898_0:47:1344:803_1920x0_80_0_0_4956170c8d8f311d259649bacf852cdd.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье опытного образца самолета Ил-112В был Герой России Николай Куимов, сообщили РИА Новости в "Объединенной авиастроительной корпорации"."Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов", - сказали в пресс-службе.По данным источников РИА Новости в отрасли, весь экипаж самолета из трех человек погиб, а предварительная причина трагедии – пожар в одном из двигателей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), крушение ил-112в в подмосковье