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Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов
Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов - РИА Новости, 17.08.2021
Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов
Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье опытного образца самолета Ил-112В был Герой России Николай Куимов, сообщили РИА Новости в "Объединенной РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:12
2021-08-17T12:12
2021-08-17T12:34
происшествия
московская область (подмосковье)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье опытного образца самолета Ил-112В был Герой России Николай Куимов, сообщили РИА Новости в "Объединенной авиастроительной корпорации"."Командиром экипажа потерпевшего катастрофу в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов", - сказали в пресс-службе.По данным источников РИА Новости в отрасли, весь экипаж самолета из трех человек погиб, а предварительная причина трагедии – пожар в одном из двигателей.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), крушение ил-112в в подмосковье
12:12 17.08.2021 (обновлено: 12:34 17.08.2021)
Командиром разбившегося Ил-112В был Герой России Николай Куимов
ОАК: командиром разбившегося в Подмосковье Ил-112В был Герой России Николай Куимов