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"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета
"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета - РИА Новости, 17.08.2021
"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета
Участники групп Filatov & Karas и "Мумий Тролль" презентовали на YouTube клип на песню "Amore Море, Goodbye". Режиссер видео — Нина Моисеева. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:12
2021-08-17T01:12
2021-08-17T01:12
культура
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мумий тролль
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илья лагутенко
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Участники групп Filatov & Karas и "Мумий Тролль" презентовали на YouTube клип на песню "Amore Море, Goodbye". Режиссер видео — Нина Моисеева. Действие происходит в старинном особняке. Солист "Мумий Тролль" Илья Лагутенко собирает чемоданы, чтобы уехать из роскошного загородного поместья. Завершить летний сезон музыкант решает громкой вечеринкой, на которой веселятся и скачут абсолютно все — даже занавески и торшеры. В съемках видео приняли участие профессиональные танцоры, в том числе участница "Танцев на ТНТ" Лера Зубрилова. Релиз трека "Amore Море, Goodbye" состоялся в конце июня. Его сразу подхватили российские радиостанции, а вскоре она попала в топ-40 хит-парада Top Radio Hits. Увы, клип приняли не так тепло. В комментариях под видео многие написали, что им не хватило "морских волн" и вставок "о приятных воспоминаниях с отдыха".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мумий тролль, youtube, илья лагутенко, шоу-бизнес
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
Участники групп Filatov & Karas и "Мумий Тролль" презентовали
на YouTube клип на песню "Amore Море, Goodbye". Режиссер видео — Нина Моисеева.
Действие происходит в старинном особняке. Солист "Мумий Тролль" Илья Лагутенко собирает чемоданы, чтобы уехать из роскошного загородного поместья. Завершить летний сезон музыкант решает громкой вечеринкой, на которой веселятся и скачут абсолютно все — даже занавески и торшеры.
В съемках видео приняли участие профессиональные танцоры, в том числе участница "Танцев на ТНТ" Лера Зубрилова.
Релиз трека "Amore Море, Goodbye" состоялся в конце июня. Его сразу подхватили российские радиостанции, а вскоре она попала в топ-40 хит-парада Top Radio Hits.
Увы, клип приняли не так тепло. В комментариях под видео многие написали, что им не хватило "морских волн" и вставок "о приятных воспоминаниях с отдыха".