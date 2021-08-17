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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/klip-1745922486.html
"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета
"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета - РИА Новости, 17.08.2021
"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета
Участники групп Filatov & Karas и "Мумий Тролль" презентовали на YouTube клип на песню "Amore Море, Goodbye". Режиссер видео — Нина Моисеева. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:12
2021-08-17T01:12
культура
новости культуры
мумий тролль
youtube
илья лагутенко
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Участники групп Filatov &amp; Karas и "Мумий Тролль" презентовали на YouTube клип на песню "Amore Море, Goodbye". Режиссер видео — Нина Моисеева. Действие происходит в старинном особняке. Солист "Мумий Тролль" Илья Лагутенко собирает чемоданы, чтобы уехать из роскошного загородного поместья. Завершить летний сезон музыкант решает громкой вечеринкой, на которой веселятся и скачут абсолютно все — даже занавески и торшеры. В съемках видео приняли участие профессиональные танцоры, в том числе участница "Танцев на ТНТ" Лера Зубрилова. Релиз трека "Amore Море, Goodbye" состоялся в конце июня. Его сразу подхватили российские радиостанции, а вскоре она попала в топ-40 хит-парада Top Radio Hits. Увы, клип приняли не так тепло. В комментариях под видео многие написали, что им не хватило "морских волн" и вставок "о приятных воспоминаниях с отдыха".
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новости культуры, мумий тролль, youtube, илья лагутенко, шоу-бизнес
01:12 17.08.2021
 

"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета

© @FILATOV & KARAS/YouTubeFilatov & Karas vs Мумий Тролль - Amore Море, Goodbye. Кадр видео
Filatov & Karas vs Мумий Тролль - Amore Море, Goodbye. Кадр видео
© @FILATOV & KARAS/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Участники групп Filatov & Karas и "Мумий Тролль" презентовали на YouTube клип на песню "Amore Море, Goodbye". Режиссер видео — Нина Моисеева.
Действие происходит в старинном особняке. Солист "Мумий Тролль" Илья Лагутенко собирает чемоданы, чтобы уехать из роскошного загородного поместья. Завершить летний сезон музыкант решает громкой вечеринкой, на которой веселятся и скачут абсолютно все — даже занавески и торшеры.
В съемках видео приняли участие профессиональные танцоры, в том числе участница "Танцев на ТНТ" Лера Зубрилова.
Релиз трека "Amore Море, Goodbye" состоялся в конце июня. Его сразу подхватили российские радиостанции, а вскоре она попала в топ-40 хит-парада Top Radio Hits.
Увы, клип приняли не так тепло. В комментариях под видео многие написали, что им не хватило "морских волн" и вставок "о приятных воспоминаниях с отдыха".
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