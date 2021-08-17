https://ria.ru/20210817/klip-1745922486.html

"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета

"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета - РИА Новости, 17.08.2021

"Мумий Тролль" и Filatov & Karas выпустили клип о конце лета

Участники групп Filatov & Karas и "Мумий Тролль" презентовали на YouTube клип на песню "Amore Море, Goodbye". Режиссер видео — Нина Моисеева. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T01:12

2021-08-17T01:12

2021-08-17T01:12

культура

новости культуры

мумий тролль

youtube

илья лагутенко

шоу-бизнес

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Участники групп Filatov & Karas и "Мумий Тролль" презентовали на YouTube клип на песню "Amore Море, Goodbye". Режиссер видео — Нина Моисеева. Действие происходит в старинном особняке. Солист "Мумий Тролль" Илья Лагутенко собирает чемоданы, чтобы уехать из роскошного загородного поместья. Завершить летний сезон музыкант решает громкой вечеринкой, на которой веселятся и скачут абсолютно все — даже занавески и торшеры. В съемках видео приняли участие профессиональные танцоры, в том числе участница "Танцев на ТНТ" Лера Зубрилова. Релиз трека "Amore Море, Goodbye" состоялся в конце июня. Его сразу подхватили российские радиостанции, а вскоре она попала в топ-40 хит-парада Top Radio Hits. Увы, клип приняли не так тепло. В комментариях под видео многие написали, что им не хватило "морских волн" и вставок "о приятных воспоминаниях с отдыха".

https://ria.ru/20210809/littlebig-1745003781.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, мумий тролль, youtube, илья лагутенко, шоу-бизнес