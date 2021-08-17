14:28 17.08.2021 (обновлено: 14:58 17.08.2021)
Кличко поручил снести установленные перед праздником советские декорации
Мэр Киева Кличко поручил снести советские декорации, установленные ко Дню независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Декорации с элементами советского быта начали устанавливать на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева ко Дню независимости Украины, мэр города Виталий Кличко поручил демонтировать объекты.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости решили установить декорации для праздничной постановки посреди мемориала погибшим участникам "евромайдана" - так называемой Революции Достоинства. В частности, там уже установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР.
"По "инсталляции" на аллее Героев Небесной сотни. Руководство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ними. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис президента", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он также сообщил в комментарии журналистам, что поручил снести установленные декорации.
Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что музей не давал разрешение на установку декораций и не имеет таких полномочий. "Это неправда, что музей давал разрешение", - сказал Пошивайло в эфире телеканала "Украина24".
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.