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Кличко поручил снести установленные перед праздником советские декорации
Кличко поручил снести установленные перед праздником советские декорации - РИА Новости, 17.08.2021
Кличко поручил снести установленные перед праздником советские декорации
Декорации с элементами советского быта начали устанавливать на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева ко Дню независимости Украины, мэр города Виталий... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:28
2021-08-17T14:58
киев
ссср
виталий кличко
telegram (приложение)
городское хозяйство москвы
в мире
украина
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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Декорации с элементами советского быта начали устанавливать на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева ко Дню независимости Украины, мэр города Виталий Кличко поручил демонтировать объекты.Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости решили установить декорации для праздничной постановки посреди мемориала погибшим участникам "евромайдана" - так называемой Революции Достоинства. В частности, там уже установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР."По "инсталляции" на аллее Героев Небесной сотни. Руководство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ними. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис президента", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Он также сообщил в комментарии журналистам, что поручил снести установленные декорации.Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что музей не давал разрешение на установку декораций и не имеет таких полномочий. "Это неправда, что музей давал разрешение", - сказал Пошивайло в эфире телеканала "Украина24".С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210817/ukraina-1746067956.html
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киев, ссср, виталий кличко, telegram (приложение), городское хозяйство москвы, в мире, украина
14:28 17.08.2021 (обновлено: 14:58 17.08.2021)
 
Кличко поручил снести установленные перед праздником советские декорации

Мэр Киева Кличко поручил снести советские декорации, установленные ко Дню независимости Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Декорации с элементами советского быта начали устанавливать на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева ко Дню независимости Украины, мэр города Виталий Кличко поручил демонтировать объекты.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости решили установить декорации для праздничной постановки посреди мемориала погибшим участникам "евромайдана" - так называемой Революции Достоинства. В частности, там уже установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР.
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"По "инсталляции" на аллее Героев Небесной сотни. Руководство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ними. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис президента", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он также сообщил в комментарии журналистам, что поручил снести установленные декорации.
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Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что музей не давал разрешение на установку декораций и не имеет таких полномочий. "Это неправда, что музей давал разрешение", - сказал Пошивайло в эфире телеканала "Украина24".
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
 
КиевСССРВиталий КличкоTelegram (приложение)Городское хозяйство МосквыВ миреУкраина
 
 
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