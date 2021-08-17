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У кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, изъяли деньги
У кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, изъяли деньги - РИА Новости, 17.08.2021
У кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, изъяли деньги
Похищенные пытавшимся улететь из России кассиром Сбербанка деньги изъяты, средства клиентов не пострадали, сообщили РИА Новости в кредитной организации. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:25
2021-08-17T10:25
2021-08-17T16:51
происшествия
сбербанк россии
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Похищенные пытавшимся улететь из России кассиром Сбербанка деньги изъяты, средства клиентов не пострадали, сообщили РИА Новости в кредитной организации.Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержании кассира Сбербанка, который пытался улететь из России, по предварительным данным, после кражи 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Задержанный признал себя виновным, добавил источник."Хищение наличных денег и подозреваемый сотрудник были выявлены Сбербанком. По заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело, сотрудник задержан полицией, похищенные денежные средства изъяты. Средства клиентов не пострадали", — сообщили в банке.
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происшествия, сбербанк россии
10:25 17.08.2021 (обновлено: 16:51 17.08.2021)
У кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, изъяли деньги
У кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей и пытавшегося покинуть страну, изъяли деньги